Liga Abasolense de Fútbol Infantil CUFIDE corona a sus campeones de la temporada 2026

Abasolo, Guanajuato.- Con una jornada llena de emoción y grandes momentos dentro de la cancha, concluyó la temporada 2026 de la Liga Abasolense de Fútbol Infantil CUFIDE, donde niñas, niños y jóvenes mostraron durante cada partido su talento, esfuerzo y pasión por el fútbol.

La competencia definió a sus campeones en las categorías Micro Pony, Pony, Infantil, Intermedia y Juvenil, además de reconocer a los mejores goleadores y jugadores más valiosos de cada división.

Peaky Blinders se corona en Micro Pony

En la categoría Micro Pony, Peaky Blinders se consagró campeón, mientras que Huanímaro obtuvo el subcampeonato.

Matías Alcántara, de Peaky Blinders, terminó como campeón goleador y Itiel Negrete, también del equipo campeón, recibió el reconocimiento como MVP.

Cuitzeo conquista la categoría Pony

En Pony, el campeonato fue para Cuitzeo y Lobos FC se quedó con el subcampeonato.

Los reconocimientos de campeón goleador fueron para Sofía Mata, de San Pancho, y Benjamín Navarrete, de Peaky Blinders. El MVP de la categoría fue Danilo Jaramillo.

Corralejo gana en Infantil

En la categoría Infantil, Corralejo se llevó el título, seguido por Lobos FC como subcampeón.

Jason Quezada, de Pachuca, fue reconocido como campeón goleador, mientras que Yamileth Sánchez, de Lobos A, recibió el reconocimiento como MVP.

Lobos se lleva el campeonato en Intermedia

En Intermedia, Lobos consiguió el campeonato y Coras obtuvo el subcampeonato.

El título de campeón goleador fue para Mateo Martínez, de Coras, mientras que Axel Patricio, de Corralejo, fue reconocido como MVP.

Coras cierra como campeón Juvenil

Finalmente, en la categoría Juvenil, Coras se coronó campeón y Cuitzeo obtuvo el subcampeonato.

Leonel Aguirre, de Coras, terminó como campeón goleador y Alberto Hernández, también de Coras, recibió el reconocimiento como MVP.

La conclusión de la temporada representa el resultado del compromiso de los equipos participantes, entrenadores y familias, pero especialmente de las niñas, niños y jóvenes que semana a semana dieron lo mejor en cada encuentro.

Más allá de los campeonatos y reconocimientos individuales, la Liga Abasolense de Fútbol Infantil CUFIDE cerró su temporada con el impulso de valores como la disciplina, el compañerismo y el trabajo en equipo, elementos que acompañan a las nuevas generaciones dentro y fuera de la cancha.