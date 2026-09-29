Encuentran sin vida a jaralense

El colectivo Hasta Encontrarte había compartido que Juan Javier Soto Gómez había desaparecido el 16 de septiembre de 2026; desafortunadamente, fue localizado sin vida

Redacción Notus29 septiembre, 2026
Juan Javier Soto Gómez encontrado sin vida, así es como se lee la descripción del joven que el 16 de septiembre de 2026, desapareció

Jaral del Progreso, Guanajuato.- Juan Javier Soto Gómez encontrado sin vida, así es como se lee la descripción del joven que el 16 de septiembre de 2026, desapareció. El jaralense el día que fue visto por última ocasión estaba en  Hacienda del Rincón/Arboledas en Jaral del Progreso.

El colectivo Hasta Encontrarte había compartido que Juan Javier Soto Gómez, era un hombre alto que medía 1.81 m aproximadamente, de tez morena, complexión robusta y cabello lacio café oscuro, tenía los ojos medianos café oscuro, la nariz mediana/ancha, la frente mediana y la boca chica.

Al igual un tatuaje de una pluma con la fecha 09/02/2023 y un lunar dentro del ojo derecho; el día que desapareció vestía playera verde, pantalón azul marino y tenis blancos. Desde esa fecha no se sabía nada de él, sin embargo, fue publicado que estaba sin vida, aunque no se dieron detalles.

Redacción Notus29 septiembre, 2026

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