Irapuato reconoce a atletas que destacan en boxeo, kickboxing y Jiu-Jitsu

Por JC Cisneros.

Irapuato, Guanajuato.- El talento deportivo de Irapuato continúa destacando en competencias nacionales e internacionales, con la participación de atletas de kickboxing, boxeo y Brazilian Jiu-Jitsu.

A través de redes sociales, el Gobierno Municipal de Irapuato reconoció a las competidoras y competidores por sus resultados, así como el trabajo realizado junto con sus entrenadoras y entrenadores.

“Desde la Comisión Municipal del Deporte, a nombre de la presidenta Lorena Alfaro García, les enviamos una gran felicitación, son un orgullo para nuestra ciudad, un ejemplo a seguir y la prueba viviente de que cuando se sueña en grande y se trabaja duro, no hay límites”, señaló Janet Estrada, titular de Comudaj Irapuato.

La funcionaria también exhortó a las y los atletas a continuar inspirando a más deportistas de Irapuato.

Pamela Martínez, campeona nacional de boxeo

Pamela Martínez Morales, entrenada por Eduardo Cárdenas Pineda, obtuvo la medalla de oro en el Festival Olímpico de Boxeo 2026.

Además, es campeona nacional Elite y ocupa el primer lugar del ranking nacional en boxeo, mientras busca su pase a los Juegos Panamericanos 2027.

Resultados internacionales

Jasón Negrete, bajo la dirección de la entrenadora Karina González Pardo, consiguió la medalla de bronce en la competencia internacional UFC BJJ de Brazilian Jiu-Jitsu, realizada en Las Vegas, Estados Unidos.

En kickboxing, Daniel Eli Espino Rangel, entrenado por Eduardo Saldaña Zavala, fue seleccionado mexicano luego de llegar a los cuartos de final del Campeonato Mundial de Kickboxing Infantil, en la categoría Light Contact, celebrado en Jesolo, Italia.

Más medallas en boxeo

Athziri Quetzalli Moreno Varela, entrenada por Juan Osvaldo Vázquez, obtuvo la medalla de plata en el Festival Olímpico de Boxeo 2026, en la categoría de hasta 48 kilogramos.

También consiguió plata Aldo Adrián Luna, quien compitió bajo la dirección de Juan Osvaldo Vázquez, en la categoría de hasta 40 kilogramos.

Por su parte, Alejandra Moreno, también entrenada por Juan Osvaldo Vázquez, obtuvo la medalla de bronce en el Festival Olímpico de Boxeo 2026, en la categoría de hasta 48 kilogramos.

Finalmente, Emiliano Silva, bajo la dirección de Juan Osvaldo Vázquez, fue reconocido por su participación en el Festival Olímpico de Boxeo 2026, dentro de la categoría de hasta 80 kilogramos.