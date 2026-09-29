Guanajuato suma 118 medallas en natación de la Paralimpiada Nacional 2026

Por JC Cisneros.

Irapuato, Guanajuato.- La delegación guanajuatense de natación que participó en la Paralimpiada Nacional 2026 terminó su participación con 118 medallas, de las cuales 54 fueron de oro, 39 de plata y 25 de bronce.

Con este resultado, Guanajuato se ubicó en la cuarta posición del medallero de natación, en una competencia realizada en el Centro Acuático Metropolitano de Guadalajara, Jalisco.

La entrenadora de la delegación, Blanca Hernández, destacó el nivel mostrado por las y los nadadores guanajuatenses.

“La natación en Guanajuato ha crecido bastante y esto es debido a toda la infraestructura que se ha hecho, tenemos muy buenas instalaciones y eso habla bien de como ha crecido este deporte”, indicó.

Ángel de Jesús Camacho suma siete oros

Entre los resultados destacados estuvo el de Ángel de Jesús Camacho, quien sumó siete medallas de oro durante su participación. En la última jornada ganó la prueba de 50 metros libres, dentro de la categoría 19-22 S4.

También subieron al podio el irapuatense Jesús Gutiérrez Bermúdez, así como María Balleza García, Valeria Herrera González, Cristian Torres Mena y Edison Moreno Meléndez.

Balleza García consiguió el oro en las pruebas de 50 y 400 metros libres, de la categoría 16-18 S7, mientras que Edison Moreno Meléndez ganó los 50 metros libres y 50 metros mariposa, en la categoría 13-15 S5.

Por su parte, Miriam Bellino Pérez conquistó el oro en los 50 metros mariposa y el bronce en los 400 metros libres, dentro de la categoría 13-15 S6.

De esta manera, la delegación guanajuatense concluyó su participación en la Paralimpiada Nacional 2026 en el cuarto lugar de la disciplina de natación, solo por debajo de las delegaciones de Jalisco, Nuevo León y Querétaro.