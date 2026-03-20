Uno de cada tres casos revisados en salud revela violencia contra mujeres en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud de Guanajuato informa que la detección y atención de la violencia de género en los dos últimos años se han reforzado en los 46 municipios.

Mediante acciones orientadas a la identificación oportuna de situaciones de violencia y la atención integral de las víctimas, principalmente niñas, adolescentes y mujeres.

Gabriel Cortés Alcalá, secretario de salud de Guanajuato, indicó que, para brindar prevención, tratamiento y acompañamiento especializado en el primer nivel, se cuenta con el Modelo de Atención para las Adicciones fortalece la atención en salud mental mediante el Centro Comunitario de Salud Mental (CECOSAMA) y el Centro de Atención Integral de Adicciones (CAIA).

Durante este periodo se aplicaron 291 mil 145 herramientas de detección en 2024, y 268 mil 765 en 2025 para identificar situaciones de violencia en mujeres atendidas en los servicios de salud.

De estas acciones se derivaron 84 mil 284 detecciones positivas en 2024, y 80 mil 145 en 2025, lo que representa una positividad cercana al 29 por ciento en ambos años, lo que refleja la capacidad del personal de salud para identificar oportunamente casos que requieren intervención.

La variación en el número de tamizajes puede asociarse a la consolidación de estrategias de detección durante la consulta y por revelación, en las que las usuarias manifiestan situaciones de violencia en el proceso de atención, permitiendo su identificación y canalización sin necesidad de aplicar el instrumento de tamizaje en todos los casos.

Bajo la coordinación del CESAMA se establece un enfoque que prioriza a niñas, niños y adolescentes, juventudes, familias, comunidades vulnerables y población escolar, reconociendo la salud mental como un componente transversal del desarrollo social.

La estrategia articula acciones frente a problemáticas clave como la conducta suicida, el consumo de sustancias, las violencias, las experiencias adversas en la infancia y las condiciones mentales, promoviendo la coordinación entre sectores de salud, educación, desarrollo social y comunidad.