Eran estudiantes de la UG motociclistas fallecidos en accidente de la capital

Los dos jóvenes murieron luego de chocar contra un autobús de transporte personal la noche del miércoles en las inmediaciones de Santa Teresa

Redacción Notus20 marzo, 2026

Guanajuato, Guanajuato.- El joven y su acompañante que fallecieron al chocar la motocicleta en la que viajaban contra un autobús de transporte de personal la noche del miércoles en las inmediaciones de Santa Teresa, eran estudiantes de la Universidad de Guanajuato.

La institución publicó una esquela en la que los identificaba como estudiantes de la División de Ingenierías.

Se trata de Natali Paola Arredondo González y Alfonso Acevedo García Salas, las víctimas del percance ocurrido la noche del miércoles 18 de marzo en una zona de curvas de la carretera libre Silao–Guanajuato, en las inmediaciones de El Capulín de la Cuesta.

Redacción Notus20 marzo, 2026

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