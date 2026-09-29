Guanajuato busca que los 46 municipios tengan personal capacitado para atender a víctimas

Dolores Hidalgo C.I.N., Gto.- Guanajuato avanza en la creación de Unidades Municipales de Atención a Víctimas con el objetivo de que los 46 municipios del estado cuenten con personal capacitado para brindar acompañamiento y una respuesta institucional más pronta y efectiva.

Actualmente, 22 municipios ya operan con estas Unidades, cuyos integrantes fueron capacitados previamente por la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV).

El titular de la CEAIV, Francisco Javier Juárez León, informó que otros nueve municipios, incluido Dolores Hidalgo C.I.N., se suman a la iniciativa. Con ello, 31 de los 46 municipios tendrán personal capacitado y sensibilizado para brindar atención a víctimas como primeros respondientes.

Buscan capacitar a los 46 municipios

Durante una rueda de prensa realizada en Dolores Hidalgo para informar sobre los avances de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, Juárez León señaló que la capacitación llegará a todos los municipios antes de concluir el año.

El objetivo, indicó, es fortalecer el servicio que brindan las autoridades municipales en materia de atención a víctimas.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, destacó que a dos años de la declaratoria se han construido esfuerzos para establecer una estructura y un compromiso permanente en defensa de la vida, patrimonio y derechos de las mujeres en Guanajuato.

“Esto es fundamental, porque nos enfocamos a los 17 municipios alertados; sin embargo, la instrucción que tiene el gabinete es de trabajar en los 46 municipios, para que podamos dar esta atención de manera integral a nuestras mujeres”, dijo.

Señalan que la atención debe llegar a todo el estado

Itzel Balderas Hernández, secretaria de las Mujeres, reconoció los avances alcanzados durante este periodo y señaló que el trabajo continúa.

“Mientras exista una sola niña, adolescente o mujer expuesta a la violencia, ningún esfuerzo será suficiente, pues detrás de cada cifra o informe no hay folios o números, hay historias de vida, familias y comunidades que nos exigen seguir con el cambio de nuestra realidad”, afirmó.

En su intervención, la procuradora de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Karla Gabriela Alcaraz Olvera, destacó las acciones de certificación al funcionariado, así como los procesos de formación y capacitación para la protección de los derechos humanos de las mujeres.

Dolores Hidalgo reporta acciones de prevención

La secretaria de Ayuntamiento de Dolores Hidalgo C.I.N., Teresa Peña Gutiérrez, reportó el cumplimiento de acciones de capacitación, pláticas de prevención, mensajes institucionales, campañas informativas y actividades lúdicas.

Con la incorporación de nueve municipios, el estado llegará a 31 demarcaciones con personal capacitado para atender a víctimas, mientras que la meta planteada es que los 46 municipios cuenten con esta preparación antes de finalizar 2026.