Abasolo lleva plática sobre proyecto de vida a estudiantes del Bachillerato SABES

La actividad “Juventudes en Riesgo, Proyecto de Vida” busca que las y los estudiantes identifiquen riesgos, tomen decisiones responsables y establezcan metas para su futuro

Redacción Notus15 octubre, 2026

Abasolo, Guanajuato.- Estudiantes del Bachillerato SABES de Trojes de Marañón, en Abasolo, participaron en la plática “Juventudes en Riesgo, Proyecto de Vida”, realizada por el Gobierno del Estado en coordinación con Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Durante la actividad, las y los alumnos reflexionaron sobre los riesgos a los que pueden enfrentarse, la importancia de tomar decisiones responsables y la necesidad de establecer metas que favorezcan su desarrollo personal y académico.

Buscan fortalecer la toma de decisiones

La actividad tiene como objetivo brindar herramientas a las juventudes para reconocer sus capacidades, identificar oportunidades y construir un proyecto de vida con objetivos claros.

La coordinación entre las instituciones busca acercar estos temas a las comunidades educativas de Abasolo y fomentar la reflexión entre las nuevas generaciones sobre las decisiones que pueden contribuir a su bienestar y futuro.

Redacción Notus15 octubre, 2026

Redacción Notus

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