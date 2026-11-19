Irapuato, Guanajuato.- Un ataque sobre la calle Villacoapa de la colonia Ignacio Allende en Irapuato dejó a un hombre sin vida y a otro más lesionado. Con este suceso, la zona suma tres ataques en menos de 4 semanas; van dos víctimas mortales y tres heridas.

Autoridades del municipio arribaron al lugar luego de una llamada al número de emergencias por disparos. El personal de seguridad identificó a dos hombres; uno de ellos sin signos vitales.

Con la delimitación del área y la colocación de una sábana para cubrir el cuerpo, se notificó al SEMEFO y a la Fiscalía general.

Hace dos semanas, el 4 de noviembre, en la misma calle le dispararon a un hombre que terminó por perder la vida en el lugar. De igual manera, el 26 de octubre dos personas resultaron lesionadas en la calle Mariano Jiménez de la colonia.

Se presume la detención de un motociclista que podría estar relacionado con el hecho. Sin embargo, las autoridades aún no han verificado dicha información.