Irapuato, Guanajuato.- La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), capítulo Irapuato, renovó su Consejo Directivo para el periodo 2026-2028, con María de los Ángeles Estrada Martínez al frente. Durante la ceremonia, autoridades estatales destacaron la importancia de fortalecer el emprendimiento femenino y las redes de colaboración empresarial.

Reconocen el liderazgo de las mujeres empresarias

La toma de protesta contó con la participación de Ivon Padilla Hernández, directora general de la Financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato, quien acudió en representación de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Durante su mensaje, Padilla Hernández resaltó la importancia del asociacionismo empresarial femenino para impulsar el desarrollo económico de Guanajuato.

“Cuando las mujeres se organizan, se capacitan y hacen red, no hay meta empresarial que se les resista. El desarrollo económico de nuestro estado no se entiende sin la participación y decisiva de las mujeres de negocios”.

En la ceremonia, María de los Ángeles Estrada Martínez asumió formalmente la presidencia de AMMJE Irapuato, en sustitución de Adelaida Arroyo Martínez, a quien reconocieron por su trabajo y los resultados obtenidos durante su gestión.

La funcionaria estatal también destacó las acciones impulsadas por el Gobierno de Guanajuato para fortalecer la participación de las mujeres. Entre ellas mencionó la integración del primer gabinete paritario, la creación de la Secretaría de las Mujeres y la estrategia Aliadas.

Financiamientos para mujeres emprendedoras en Irapuato

En el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, Padilla Hernández informó que la Financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato tiene cobertura en los 46 municipios del estado.

Detalló que el 75 por ciento de los recursos de la institución se destina a proyectos encabezados por mujeres.

Respecto a Irapuato, informó que se han otorgado mil 70 financiamientos y 205 apoyos a nuevos emprendedores. En conjunto, representan mil 275 beneficiarios y una inversión superior a los 95.3 millones de pesos.

De acuerdo con lo expuesto, estos recursos han permitido asegurar más de mil 992 empleos en el municipio.

“Juntas hemos demostrado que las mujeres no solo participan: lideran. No solo sueñan: hacen realidad. No solo cambian su presente: construyen un futuro mejor para todas y todos”.

Firman convenio con la Universidad Quetzalcóatl

Como parte de las actividades, AMMJE Irapuato firmó un convenio de colaboración con la Universidad Quetzalcóatl en Irapuato (UQI).

También entregaron reconocimientos a las participantes del taller Mujer Empresa 360, impartido por el Instituto de Capacitación del Estado de Guanajuato (IECA).

Con estas actividades, la asociación busca fortalecer las redes de colaboración y generar mayores oportunidades de crecimiento para las empresas lideradas por mujeres en la región.