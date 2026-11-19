Abasolo, Guanajuato.- Con una inversión de 10 millones de pesos, iniciaron los trabajos de pavimentación en la colonia Hermosillo, en Abasolo. El proyecto contempla intervenir más de 600 metros de vialidad y renovar los servicios básicos para mejorar la infraestructura y movilidad de las familias.

Renovarán vialidad y servicios básicos

La obra contempla la pavimentación de más de 600 metros de calle, así como la renovación de las redes de agua potable, alcantarillado y drenaje.

También se realizarán trabajos para reubicar postes, como parte de las acciones de mejoramiento de la infraestructura urbana.

De acuerdo con el proyecto, los trabajos tendrán un periodo de ejecución de 120 días.

Obra se realiza con apoyo del Gobierno Estatal

La pavimentación se lleva a cabo mediante la coordinación del Gobierno Municipal de Abasolo con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Nuevo Comienzo y el programa Manos a la Obra, impulsado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Con esta intervención, el Gobierno Municipal busca atender las necesidades de las colonias y localidades mediante obras de infraestructura que contribuyan a mejorar los servicios básicos y las condiciones de vida de las familias abasolenses.