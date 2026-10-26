Irapuato: dos hombres heridos tras ataque en Ignacio Allende

Irapuato, Guanajuato.- Cerca del medio día se registró una agresión en la colonia Ignacio Allende de Irapuato. Dos hombres fueron baleados en la calle Mariano Jiménez, con intersección en Josefa Ortiz de Domínguez y General M. Miramón.

Según los primeros reportes, las víctimas fueron sorprendidas en la vía pública con un ataque armado; una de ellas fue aparentemente lesionada en una mano y trasladada bajo sus propios medios a una clínica, mientras que la otra recibió atención y fue llevada por una ambulancia al hospital.

Las autoridades procedieron a la delimitación de la zona y a las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de los hechos. Cabe destacar que los presuntos responsables se dieron a la fuga.