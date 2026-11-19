Abasolo, Guanajuato.- Con actividades educativas dirigidas a estudiantes de todos los grados, fue presentado el programa “Escuelas Ahorradoras de Agua” en la primaria Aquiles Serdán, ubicada en la comunidad de Tamazula, en Abasolo. La iniciativa busca fomentar desde la infancia una cultura de cuidado y aprovechamiento responsable del agua.

Promueven el cuidado del agua en las escuelas

Durante la jornada, niñas y niños participaron en dinámicas enfocadas en generar conciencia sobre la importancia de preservar el agua como recurso natural.

Las actividades también estuvieron orientadas a promover hábitos que permitan aprovechar este recurso de manera responsable, tanto en la escuela como en sus hogares.

Suman esfuerzos para impulsar la educación ambiental

El programa se desarrolla mediante el trabajo coordinado entre la Dirección de Ecología del Gobierno Municipal de Abasolo y el Gobierno del Estado de Guanajuato.

A través de esta iniciativa, se busca que las nuevas generaciones se conviertan en promotoras del cuidado del agua y compartan lo aprendido con sus familias.

De esta manera, las acciones de educación ambiental buscan contribuir a la protección de los recursos naturales desde las escuelas y las propias comunidades.