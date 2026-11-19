Por Christopher Rodríguez.

Irapuato, Guanajuato.- Las tradicionales peregrinaciones guadalupanas contarán con un nuevo punto de partida durante la presente edición.

El secretario del Ayuntamiento, Gerardo Barroso Rangel, informó que los contingentes ya no saldrán desde el Parque Irekua, sino que iniciarán su trayecto en las instalaciones de Japami.

De acuerdo con el funcionario, esta modificación se aplicará por única ocasión este año tras llegar a un acuerdo con líderes de los grupos participantes y representantes eclesiásticos del templo del Puente de Guadalupe y del Santuario del Centro de Guadalupe.

El nuevo recorrido contempla que partirán de Japami para avanzar por el bulevar Torres Landa, continuar por la avenida Guerrero, cruzar la calle Revolución con destino al Santuario de Guadalupe, incorporarse a Ramón Corona, continuar por Hidalgo y finalizar en la Calzada, en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe del Puente

Finalmente, Barroso Rangel reiteró que la adecuación responde directamente a la demanda de movilidad urbana en la localidad, buscando equilibrar el desarrollo de las festividades religiosas con el menor impacto posible para los automovilistas irapuatenses.