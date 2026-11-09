UG reconocerá a estudiantes destacados; periodista cubana recibirá distinción por excelencia académica

Guanajuato, Gto.- La periodista cubana Aliuska Brizuela Vega, egresada con excelencia de la Maestría en Análisis Político de la Universidad de Guanajuato (UG), será una de las estudiantes distinguidas durante la Ceremonia de Reconocimiento al Aprovechamiento Académico, que se realizará el próximo 27 de noviembre a las 11:00 horas, en el Auditorio General de la institución.

Brizuela Vega compartió que, como mujer, madre, migrante y con recursos económicos limitados, enfrentó distintos obstáculos para continuar su formación académica; sin embargo, encontró en la UG oportunidades, apoyo y confianza para desarrollar su trayectoria profesional.

“Soy mujer, madre, migrante y con recursos limitados, características que muchas veces pueden representar obstáculos. Sin embargo, esta universidad me abrió las puertas y encontré oportunidades, apoyo y confianza, algo que siempre agradeceré”, expresó.

La ceremonia reconocerá a estudiantes destacados de los niveles medio superior y superior, como parte de uno de los eventos más significativos de la comunidad universitaria, que distingue el desempeño académico de sus integrantes durante cada periodo anual.

Aliuska Brizuela encontró en la UG una oportunidad para investigar

Formada en la Universidad de La Habana, en Cuba, Aliuska Brizuela Vega inició su trayectoria profesional en 2012 como reportera y editora en medios impresos, televisión y plataformas digitales. También cuenta con experiencia en comunicación institucional, publicidad y docencia.

Su interés por la investigación la llevó a elegir la Universidad de Guanajuato para cursar un posgrado, motivada por el prestigio internacional de la institución y el impulso de su esposo, quien también egresó de esta casa de estudios.

La periodista recordó que inicialmente no estaba segura de poder ser aceptada debido a su condición de migrante, por lo que recibir la noticia de su ingreso representó una sorpresa.

“Esta es una universidad abierta a las personas migrantes, algo que no siempre ocurre. Yo no creía poder ser aceptada, así que fue una gran sorpresa recibir la noticia”, relató.

Además del reconocimiento de la institución, destacó la calidad del programa académico, sus contenidos y la preparación del personal docente, integrado por investigadores de la propia UG y de otras universidades.

Durante sus estudios, encontró un espacio para desarrollar investigaciones con libertad intelectual, acceder a bibliografía especializada y abordar temas complejos desde distintas perspectivas.

Su trabajo de investigación se enfocó en el feminismo cubano y su desarrollo a través de las redes digitales, con el propósito de analizar si puede considerarse un movimiento social.

Aunque inicialmente tenía dudas sobre cómo sería recibido su tema de investigación dentro de la academia, encontró acompañamiento y respaldo por parte de sus docentes.

La maestría también le permitió participar en congresos nacionales e internacionales, así como publicar artículos en revistas indexadas de alto impacto.

Maternidad y estudios de posgrado, un reto para la periodista

Uno de los mayores desafíos para Aliuska Brizuela fue combinar sus responsabilidades académicas con la maternidad, especialmente al tener dos hijos pequeños que requieren atención y tiempo.

Aunque contó con el apoyo de su pareja y de sus profesores ante situaciones que surgieron durante su formación, reconoció que en diversas ocasiones tuvo que reducir sus horas de descanso para cumplir con sus compromisos familiares y académicos.

“Muchas veces, eso significó dormir pocas horas para cumplir con las responsabilidades académicas y familiares, mas no lo considero un sacrificio, sino una cuestión de decisiones y prioridades. El éxito académico no tiene atajos; se sostiene en la disciplina, la constancia y la responsabilidad”, compartió.

Entre sus próximos objetivos se encuentran continuar con su desarrollo profesional, seguir investigando, escribir y publicar, además de realizar un doctorado.

Para la periodista, formar parte de la Universidad de Guanajuato representa también una responsabilidad con la institución que le brindó la oportunidad de continuar sus estudios.

“Ser ‘abeja’ significa, para mí, compromiso. La universidad me brindó una oportunidad invaluable y siento la responsabilidad de retribuir esa confianza mediante el trabajo, la disciplina y la dedicación”, concluyó.

La Ceremonia de Reconocimiento al Aprovechamiento Académico se llevará a cabo el 27 de noviembre a las 11:00 horas en el Auditorio General de la UG, donde serán distinguidos estudiantes sobresalientes de los niveles medio superior y superior.