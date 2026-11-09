Irapuato registra exportaciones por mil 237 millones de dólares y firma convenio con COFOCE

El acuerdo busca preparar a las MiPyMEs para incursionar en mercados internacionales; también contempla una posible misión comercial a McAllen, Texas, en 2027

Redacción Notus9 noviembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Irapuato registró exportaciones por mil 237 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, un crecimiento cercano al 4% respecto al mismo periodo del año anterior. Para impulsar esta actividad económica, el Gobierno Municipal y la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE) firmaron un convenio de colaboración enfocado en fortalecer a las empresas locales y ampliar sus oportunidades en mercados internacionales.

El acuerdo para 2026 establece acciones de capacitación, acompañamiento y vinculación comercial, principalmente dirigidas a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), con el propósito de prepararlas para participar en el comercio exterior.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que la colaboración permitirá acercar a los negocios de Irapuato herramientas, certificaciones y capacitación para fortalecer sus procesos y cumplir con los estándares que exigen los mercados internacionales.

“A través de este convenio queremos aprovechar su experiencia para acercar a las empresas de Irapuato esta capacitación, certificaciones y herramientas tan necesarias que les permitan fortalecer sus procesos, cumplir con los estándares que requieren los mercados internacionales y encontrar oportunidades de comercialización fuera de México. Estamos también contentos porque se va a dar continuidad a la colaboración con McAllen, es una ciudad hermana de Irapuato”, expresó.

Por su parte, Luis Antonio Vargas Zavala, director general de COFOCE, señaló que uno de los objetivos es brindar orientación y acompañamiento a las empresas interesadas en iniciar o fortalecer su proceso de internacionalización.

Preparan a empresas de Irapuato para llegar a mercados de Texas

Entre los principales ejes del convenio se encuentra la capacitación de negocios locales para una posible misión comercial a McAllen, Texas, en 2027, así como la diversificación de mercados, identificación de oportunidades comerciales y fortalecimiento del cumplimiento normativo para exportar.

Vargas Zavala destacó que el convenio permitirá abrir oportunidades comerciales en nuevos destinos y reconoció la colaboración del Gobierno Municipal para acercar estos beneficios a emprendedoras y emprendedores.

“La firma de este convenio significa abrir puertas a clientes y mercados donde todavía no llegamos. Sí hablamos de Estados Unidos, pero ¿por qué no pensar en la diversificación? Y bueno, alcaldesa, nuevamente reconocer su esfuerzo, sobre todo la apertura y la colaboración para trabajar en equipo. Gracias por creer en este trabajo y por abrir la puerta a las emprendedoras y emprendedores de Irapuato”, señaló.

169 empresas de Irapuato exportan sus productos

Durante el encuentro también se dieron a conocer cifras sobre el comercio exterior del municipio. Actualmente, 169 empresas de Irapuato comercializan sus productos en el extranjero y generan aproximadamente 23 mil empleos directos.

Uno de los sectores destacados es el agroindustrial, particularmente por las exportaciones de brócoli fresco y congelado, cuyas ventas internacionales superan los 90 millones de dólares.

De estas exportaciones, el 88% tiene como destino Estados Unidos, aunque también existe presencia comercial en países como Canadá, Guatemala, Colombia y China.

Por su parte, Humberto Hernández Salgado, director de Desarrollo Económico, explicó que el convenio da continuidad al trabajo entre el municipio y COFOCE, especialmente mediante programas de capacitación y acompañamiento para que las MiPyMEs puedan participar en una posible misión comercial a McAllen.

El funcionario señaló que la preparación previa busca que las empresas irapuatenses lleguen con mayores herramientas y posibilidades de concretar oportunidades comerciales en Texas y otros puntos de Estados Unidos.

Con esta colaboración, el Gobierno de Irapuato busca fortalecer las capacidades de los negocios locales, facilitar su vinculación con nuevos mercados y ampliar las oportunidades de crecimiento económico del municipio.

Redacción Notus9 noviembre, 2026

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