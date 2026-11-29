Por Christopher Rodríguez.

Irapuato, Guanajuato.- Jorge Barbosa, originario de Comonfort, Guanajuato, fue elegido por Sergio Acosta para convertirse en uno de los vocalistas de su nuevo proyecto musical, “Sergio Acosta, La Leyenda Continúa”.

Antes de recibir esta oportunidad, Jorge Barbosa ya mostraba su gusto por la música de Los Acosta, pues solía interpretar canciones al estilo de la agrupación, sin imaginar que más adelante tendría la oportunidad de formar parte de un proyecto encabezado por uno de sus referentes musicales.

La noticia ha generado orgullo entre quienes reconocen su talento en Comonfort, pues este joven tendrá la oportunidad de representar a su tierra, según los “comonforenses”.

“Canta muy bien el joven, su voz clara, nada que ver con Ricardo Acosta, nomas que no aplaste sombreros y con eso el muchacho va a dar mucho mas”

“Este chavo la va a armar se lo dice a alguien que conoce de música poco a poco va a afinar su voz, por el momento se escucha muy clara”

Son algunos de los comentarios generados en redes sociales.