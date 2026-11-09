Pueblo Nuevo apoya a 50 familias con parrillas equipadas

El gobierno municipal dotó de parrillas de tres quemadores, comal y cilindro de gas a hogares de la cabecera y comunidades

Redacción Notus9 noviembre, 2026

Pueblo Nuevo, Guanajuato.- Familias de la cabecera y comunidades de Pueblo Nuevo recibieron una parrilla equipada en apoyo para atender sus necesidades principales. Con la entrega, 50 viviendas fueron beneficiadas.

La parrilla cuenta con 3 quemadores, comales, conexiones y cilindro de gas, con una inversión de 265 mil pesos.

El presidente Leonardo Solórzano agradeció la participación de las personas y el haberse inscrito en el apoyo. De igual manera destacó que las parrillas no forman parte de una cuestión de atención prioritaria en el municipio como las obras de pavimentación o de drenaje, sino de una idea de los propios integrantes del ayuntamiento.

De acuerdo con el gobierno municipal, es la cuarta entrega de la administración 2024-2027.

Redacción Notus9 noviembre, 2026

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