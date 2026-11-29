Por Christopher Rodríguez.

Irapuato, Guanajuato.- Trinca de Mi Vida consiguió una importante victoria de 4-1 frente a Brujas, resultado que le permitió asegurar el liderato del Grupo 12 de la Liga TDP en la primera vuelta del torneo, todavía con una jornada pendiente por disputarse.

El conjunto irapuatense mostró su capacidad ofensiva y se quedó con los tres puntos en un encuentro que le permitió confirmar su buen paso durante esta primera parte de la competencia.

A través de sus redes sociales, La Trinca de Mi Vida destacó el resultado y celebró que el equipo haya conseguido terminar como líder absoluto de su grupo en esta primera vuelta.

Aunque todavía resta un partido por jugarse, el primer lugar ya está asegurado para el equipo, que ahora buscará mantener el ritmo y continuar con los buenos resultados en la siguiente etapa del torneo.