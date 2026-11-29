Por Christopher Rodríguez.

Irapuato, Guanajuato.- La emoción de la liguilla del Torneo de Barrios 2026 de la Liga Máster de Futbol de Veteranos está por comenzar y uno de los equipos que llega con la mira puesta en otro campeonato es Ranchito, que buscará avanzar a las semifinales cuando enfrente a Laboratorio Dental Durán.

El encuentro se disputará este lunes 30 de noviembre, a las 16:00 horas, en el campo Iván Otero 1, donde se espera la presencia de aficionados para apoyar a sus respectivos equipos.

Sergio Godínez, máximo directivo de Ranchito, confía en el plantel que logró reunir durante este año. El equipo ya consiguió el campeonato de Liga y ahora tiene la oportunidad de sumar un nuevo título en el Torneo de Barrios.

Sin embargo, el camino no será sencillo. Laboratorio Dental Durán será su rival en estos cuartos de final, en un partido que promete ser disputado por dos equipos que buscarán mantenerse con vida en la competencia.

Los jugadores de Deportivo Ranchito tienen la intención de convertirse nuevamente en campeones y cerrar el 2026 como uno de los equipos protagonistas de la categoría de 60 años.

La jornada de cuartos de final también tendrá los enfrentamientos entre Banquetes Mart’s y Colonia Santa María; Maras 60’s contra CECyT Magisterio, así como Colonia Juárez/Similia frente a Carnicería Aldaco.

La invitación está abierta para los aficionados al futbol veterano, quienes podrán disfrutar de una tarde de futbol y acompañar a sus equipos en el inicio de la fase decisiva del torneo.