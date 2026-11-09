Tres mujeres de Uriangato conquistan concurso estatal con sus Tamalitos de Arcoíris

Guanajuato, Gto.- Tres mujeres de la comunidad de El Cuitzillo, en Uriangato, destacaron en el ¡Vive Más! Fest 2026 con una receta saludable elaborada a base de garbanzo, con la que demostraron que la creatividad y el trabajo en equipo pueden transformar ingredientes nutritivos en platillos atractivos para toda la familia.

Se trata de Maricruz Sánchez, Silvia Zavala Alcántar y Tania Raza, quienes crearon los Tamalitos de Arcoíris, una preparación que las llevó a participar en el concurso estatal de platillos saludables ¡Vive Más! El Reto, come sano, actívate siempre 2026, organizado por el Sistema DIF Estatal Guanajuato.

Las tres mujeres forman parte del comedor comunitario de su localidad, donde diariamente colaboran en la preparación de alimentos saludables para niñas y niños de educación primaria.

Su participación ocurrió en la categoría 1, Superlunches Saludables, donde encontraron la oportunidad de compartir sus conocimientos y experimentar con ingredientes nutritivos para crear una receta propia.

Así surgieron los Tamalitos de Arcoíris

El principal reto para las participantes fue incorporar el garbanzo a la alimentación cotidiana, por lo que decidieron unir sus ideas y conocimientos para desarrollar una preparación diferente.

“Presentamos los Tamalitos de Arcoíris. Este platillo surgió porque no sabíamos cómo incorporar el garbanzo a la comida. Entre las tres tuvimos ideas, una aportó una cosa, otra aportó otra y así logramos hacer nuestro tamalito de arcoíris”, compartió Maricruz Sánchez.

La receta incluye garbanzo, masa de maíz, pollo y queso, además de ingredientes proporcionados para la preparación de alimentos en el comedor comunitario.

De acuerdo con Tania Raza, el platillo reúne diferentes ingredientes para ofrecer una alternativa nutritiva tanto para los menores como para el resto de la familia.

“Es un tamal muy completo, lleva todo lo que necesitan los niños y también toda la familia. Por eso invitamos a las personas a que lo preparen en sus casas, porque es una buena manera de incorporar alimentos saludables”, expresó.

De un concurso municipal al ¡Vive Más! Fest 2026

Para Silvia Zavala Alcántar, el camino comenzó con una invitación para participar en un concurso municipal, donde las tres mujeres obtuvieron el primer resultado favorable y posteriormente avanzaron a la etapa realizada en Irapuato, donde volvieron a ganar.

La experiencia también les permitió fortalecer su trabajo en equipo, algo que buscaron reflejar al decidir cómo repartir el premio obtenido.

“Nos hicieron la cordial invitación para participar en uno de los concursos a nivel municipal y fuimos ganadoras. De ahí seguimos a participar en Irapuato y volvimos a ganar. Con nuestro premio vamos a hacer una repartición igualitaria entre todas, porque, así como participamos juntas, también queremos compartirlo de la misma manera”, señaló Silvia.

Mujeres llevan un mensaje de alimentación saludable a sus comunidades

La participación de Maricruz, Silvia y Tania en el ¡Vive Más! Fest 2026 formó parte de un encuentro que reunió a familias de distintos municipios de Guanajuato para compartir recetas, conocimientos y alternativas de alimentación saludable.

Para las tres integrantes del comedor comunitario de El Cuitzillo, esta experiencia representa una oportunidad para reconocer el trabajo que realizan diariamente, fortalecer sus conocimientos y demostrar a otras familias que es posible preparar alimentos nutritivos con creatividad y dedicación.

A través de iniciativas como ¡Vive Más! El Reto, el Sistema DIF Estatal Guanajuato busca impulsar la participación de las familias en la construcción de hábitos saludables y promover una mejor alimentación mediante el aprovechamiento de ingredientes al alcance de la población.