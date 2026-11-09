Guanajuato aplica más de 270 mil vacunas contra influenza y COVID-19 en campaña invernal

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud de Guanajuato ha aplicado más de 270 mil vacunas contra influenza y COVID-19 durante la Campaña de Vacunación Invernal 2026, que comenzó el pasado 12 de octubre y continuará hasta el 2 de abril de 2027.

De acuerdo con el reporte de la dependencia, más de 200 mil dosis corresponden a la vacuna contra la influenza y más de 70 mil a la de COVID-19, como parte de las acciones para proteger a la población durante la temporada de frío.

El secretario de Salud estatal, Gabriel Cortés Alcalá, llamó a la ciudadanía, principalmente a quienes forman parte de los grupos vulnerables, a acudir oportunamente a recibir sus vacunas para prevenir enfermedades respiratorias y reducir el riesgo de complicaciones y hospitalizaciones.

¿Quiénes deben vacunarse contra influenza y COVID-19?

El funcionario señaló que las vacunas están disponibles de manera gratuita en los Centros de Salud de la Gente y Hospitales de la Gente.

Entre los sectores prioritarios para recibir la inmunización se encuentran:

Mujeres embarazadas.

Personas mayores de 60 años.

Niñas y niños de seis meses a cinco años.

Personal de salud.

Personas con enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión.

Personas con padecimientos que debilitan el sistema inmunológico, como el cáncer.

“La invitación es a las familias para que se acerquen a los Centros de Salud de la Gente y Hospitales de la Gente más cercanos a sus domicilios, donde pueden recibir estas vacunas de manera gratuita. Es fundamental proteger a las mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años, niñas y niños de seis meses a cinco años, así como al personal de salud”, indicó Cortés Alcalá.

Guanajuato cuenta con un millón de vacunas contra influenza

Para la temporada invernal, Guanajuato dispone de un millón de dosis contra la influenza y 700 mil contra COVID-19, destinadas principalmente a garantizar la protección de los sectores prioritarios.

El secretario de Salud destacó que los resultados de la campaña anterior reflejan la importancia de mantener la vacunación como medida preventiva.

Según los datos de la dependencia, durante el periodo anterior se registró una disminución de casi 50 por ciento en los casos de COVID-19, mientras que los contagios de influenza bajaron aproximadamente 10 por ciento.

¿Hasta cuándo estará disponible la vacunación invernal?

La Campaña de Vacunación Invernal 2026 inició el 12 de octubre y permanecerá activa hasta el 2 de abril de 2027.

La Secretaría de Salud de Guanajuato reiteró el llamado a la población para aprovechar la disponibilidad de vacunas y completar sus esquemas de inmunización, especialmente durante los meses de mayor circulación de virus respiratorios.