Incendio destruye vivienda en Abasolo; piden apoyo para la familia

Los Bomberos de Abasolo solicitaron apoyo para el señor Julio César Vera Díaz tras perder su casa, una camioneta con gas LP, motocicletas, inflables y más en la comunidad de San Bernardo de Peña

Redacción Notus9 noviembre, 2026

Abasolo, Guanajuato.- Un fuerte incendio en la comunidad San Bernardo de Peña Blanca dejó en cenizas una vivienda. Los Bomberos de Abasolo solicitaron apoyo tanto económico como en especie para la familia del señor Julio César Vera Díaz, que perdió casi todo su patrimonio.

El personal de emergencias atendió el percance que consumió el domicilio, una camioneta con gas LP, motocicletas, inflables, motores para juegos y otros objetos el pasado domingo. Luego de varias horas, los bomberos en coordinación con otras dependencias municipales como Protección Civil y Seguridad Pública lograron mitigar el fuego.

En accidente dejó a la familia perjudicada sin pertenencias, por lo que se pidió a la ciudadanía su cooperación con “apoyo económico o lo que esté dentro de sus posibilidades”, así como prendas y calzado para niñas de 4 y 7 años, y un niño de 9 años.

La página de Bomberos Abasolo compartió el número de cuenta 4027660005811692 para quien desee aportar.

Redacción Notus9 noviembre, 2026

Redacción Notus

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