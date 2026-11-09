Trabajadores del INE Guanajuato se van a paro; 21 módulos suspenden servicio

Guanajuato.- Trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del Instituto Nacional Electoral (INE) iniciaron este 9 de noviembre un paro nacional parcial de labores, en rechazo a la propuesta de incremento salarial del 6%, que calificaron como una “burla”.

En Guanajuato, el movimiento afecta la operación de los 41 módulos que funcionan en los 15 distritos electorales federales. De acuerdo con el reporte del INE en la entidad, 21 módulos suspendieron la atención a la ciudadanía, cuatro trabajan de manera parcial, cuatro continúan brindando servicio bajo protesta y 12 operan con normalidad.

Los trabajadores rechazaron el incremento del 6%, que estaba proyectado para aplicarse a partir de enero de 2027 y que, según los reportes proporcionados, representaría alrededor de 350 pesos quincenales o 300 pesos más al mes.

Entre sus principales exigencias se encuentran un aumento salarial de al menos 25% o un sueldo básico digno, mejores condiciones laborales, pago de tiempo extra por jornadas extraordinarias, corrección de abusos durante los periodos vacacionales y equipo adecuado para realizar sus actividades.

El paro también impacta módulos de al menos 20 entidades del país, entre ellas Guanajuato, Veracruz, Sonora, Tamaulipas, Baja California Sur, Guerrero y el Estado de México, particularmente en el Valle de Toluca.

En algunas zonas los módulos mantienen operaciones normales, mientras que otros trabajan con personal limitado o mediante citas programadas.

Entre los trámites afectados se encuentran la expedición de credenciales para votar por primera vez, renovaciones, reposiciones y entrega de identificaciones.

¿Qué módulos del INE en Guanajuato mantienen atención?

De los módulos que continúan prestando algún tipo de servicio, el INE identificó 12 que trabajan en condiciones habituales, cuatro bajo protesta y cuatro con atención parcial.

Módulos fijos que operan con normalidad:

110351, en León.

110751, en San Francisco del Rincón.

110851, en Salamanca.

111551, en Irapuato.

Módulos móviles que operan con normalidad:

110753, 110755, 110852, 110853, 110854, 110953, 111052 y 111453.

Módulos que atienden bajo protesta:

110452, en San Felipe.

111452, en Apaseo el Grande.

Móviles 110453 y 111454.

Módulos con atención parcial:

111151, en León.

111351, en Valle de Santiago.

111451, en Acámbaro.

Móvil 111055.

INE dará seguimiento a la atención ciudadana

El Instituto Nacional Electoral en Guanajuato informó que dará seguimiento a las condiciones de operación de los Módulos de Atención Ciudadana, con el propósito de mantener informada a la población sobre los trámites relacionados con la Credencial para Votar.