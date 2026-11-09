Fallece militar atacado en emboscada en Salamanca

El elemento fue agredido a balazos junto con un compañero durante un patrullaje; falleció el domingo en un hospital de Irapuato

Redacción Notus9 noviembre, 2026

Salamanca, Guanajuato.- Uno de los dos elementos del Ejército Mexicano que resultaron heridos en un ataque armado en la comunidad de Valtierrilla murió mientras recibía atención médica en un hospital militar de Irapuato.

La agresión ocurrió poco antes de las 8 de la noche del sábado, cerca del río Lerma y del camino que conduce a Puerto de Valle, cuando militares realizaban un recorrido de vigilancia.

En ese sitio un grupo de personas armadas comenzaron a disparar contra los soldados quedando dos de ellos lesionados de gravedad, siendo trasladados de urgencia.

La Secretaría de Gobierno del Estado confirmó el saldo de dos elementos lesionados y, posteriormente, se informó del fallecimiento de uno de ellos, aunque las autoridades no han revelado su identidad ni el estado de salud del segundo soldado.

Tras el ataque, corporaciones de los tres órdenes de gobierno reforzaron la vigilancia en los accesos a Valtierrilla y en comunidades que colindan con Celaya. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación para identificar a los responsables, sin que hasta ahora se reporten detenciones.

Redacción Notus9 noviembre, 2026

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