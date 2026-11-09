Precio del dólar hoy 9 de noviembre en México: así se cotiza en bancos y casas de cambio

México.- El precio del dólar estadounidense se ubica este lunes 9 de noviembre de 2026 en 18.63 pesos por unidad, de acuerdo con el tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México (Banxico), una referencia utilizada para las operaciones cambiarias en el país.

En las instituciones bancarias, la cotización presenta un precio promedio de 18.71 pesos a la venta y 17.58 pesos a la compra, mientras que en las casas de cambio los promedios se sitúan en 18.65 y 17.68 pesos, respectivamente.

Estas cifras muestran diferencias entre los establecimientos donde se realizan operaciones con dólares, por lo que comparar las cotizaciones puede ayudar a quienes necesitan comprar o vender esta divisa.

¿A cómo está el dólar en bancos hoy?

En las principales instituciones bancarias de México, el dólar registra los siguientes precios promedio:

Venta: 18.71 pesos.

Compra: 17.58 pesos.

La diferencia entre ambos valores es de aproximadamente 1.13 pesos, margen conocido como spread, que representa la diferencia entre el precio al que una institución vende dólares y aquel al que los compra.

¿A cómo está el dólar en casas de cambio hoy?

En las casas de cambio, la cotización promedio de la moneda estadounidense presenta los siguientes niveles:

Venta: 18.65 pesos.

Compra: 17.68 pesos.

En este caso, el diferencial entre compra y venta es de aproximadamente 0.97 pesos.

Si necesitas cambiar dólares, comparar los precios entre distintos establecimientos puede ayudarte a encontrar condiciones más convenientes para realizar tu operación.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar hoy?

El tipo de cambio FIX se ubica en 18.63 pesos por dólar, de acuerdo con la referencia proporcionada para este lunes.

Este indicador sirve como referencia para las operaciones cambiarias y es publicado por el Banco de México.

Es importante considerar que los precios de compra y venta pueden cambiar dependiendo de la institución, el monto de la operación, la ubicación y el momento en que se realice el cambio de divisas.

Fuente de referencia: open.er-api.com (USD/MXN).