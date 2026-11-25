Guanajuato.- La primera tormenta invernal de la temporada comenzará a formarse el jueves 26 de noviembre y sus efectos se extenderán durante el fin de semana. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) con base en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que podrían bajas las temperaturas hasta -5 grados en algunos municipios.

El fenómeno traerá lluvias muy fuertes a intensas al occidente, centro y sur del país, ambiente de frío a gélido en la Mesa Central y posible nieve o aguanieve en zonas serranas y a la vez, el frente frío número 8 se desplaza por el Golfo de México y el sureste.

Para Guanajuato, el pronóstico extendido del SMN marca lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm, el jueves en el centro y sur del estado, y el viernes 27 en el sur, aunque las lluvias el jueves sería en los 46 municipios.

El sábado 28 habría lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm por la mañana. Para el domingo 29 se espera la primera helada en la sierra, con mínimas de -5 a 0 °C.

La CNPC recomendó vestir varias capas de ropa, cubrir rostro, cabeza, manos y orejas al salir de lugares cálidos, cuidar a niños, adultos mayores, enfermos crónicos y mascotas, y consultar el clima antes de salir.