Guanajuato, Gto.- Guanajuato contará con una propuesta de presupuesto superior a los 142 mil 500 millones de pesos para 2027, sin contratar nueva deuda ni establecer o aumentar impuestos. La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo entregó el Paquete Fiscal al Grupo Parlamentario del PAN, que comenzará su revisión en el Congreso del Estado, donde se prevé concluir la discusión el próximo 17 de diciembre.

Educación, salud y seguridad concentran las prioridades

Durante la presentación del paquete, la mandataria estatal explicó que la propuesta contempla incrementos presupuestales del 10% para educación y seguridad, de casi el 15% para salud y de cerca del 70% para el campo.

Entre los recursos adicionales también se considera un fondo de 50 millones de pesos para atender a personas con discapacidad, así como una aportación estatal del 50% para la construcción del puente vehicular del bulevar Aeropuerto, en León.

Al entregar el documento, García Muñoz Ledo expresó su confianza en que el análisis legislativo se realice mediante el diálogo y los consensos, al señalar que el presupuesto debe responder a las necesidades de la población guanajuatense.

PAN reconoce prioridades del presupuesto

Después de recibir la propuesta, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Espadas Galván, reconoció la inclusión de recursos para el campo y las personas con discapacidad, además de las inversiones previstas para educación, salud y seguridad.

También destacó que no se contemplen incrementos en las tasas impositivas y aseguró que su bancada revisará el paquete fiscal con responsabilidad.

El legislador consideró que estos rubros representan prioridades para las familias de Guanajuato y destacó la importancia de que el presupuesto atienda sus necesidades.

Por su parte, el diputado Víctor Zanella Huerta, presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, informó que se prevé concluir la discusión del Paquete Fiscal 2027 el próximo 17 de diciembre.

El legislador señaló que Guanajuato realiza un esfuerzo financiero para incrementar sus recursos sin recurrir a nuevos financiamientos ni aumentar los impuestos, pese a la disminución de las aportaciones federales.

Presupuesto crecería 7.7% respecto a 2026

De acuerdo con la propuesta presentada, el presupuesto estatal tendría un crecimiento del 7.7% en comparación con 2026, equivalente a 10 mil 216 millones de pesos adicionales.

Además, de cada 100 pesos destinados al gasto de operación del Poder Ejecutivo, 91 se dirigirán a educación, salud y seguridad.

Entre las acciones contempladas se encuentran recursos para la entrega de útiles escolares, mochilas y uniformes deportivos, así como para la alimentación escolar y la continuidad de la Tarjeta Rosa.

También se considera fortalecer la atención a víctimas y destinar recursos para la construcción y rehabilitación de 440 kilómetros de caminos rurales y sacacosechas.

Municipios recibirían más de 25 mil millones de pesos

Otro de los rubros contemplados en el Paquete Fiscal 2027 son las participaciones y aportaciones para los 46 municipios de Guanajuato.

La propuesta considera destinar más de 25 mil 557 millones de pesos a los gobiernos municipales, lo que representa un incremento del 7.3% respecto al ejercicio fiscal actual.

En tanto, la presidenta del Congreso del Estado, Karol Jared González Márquez, aseguró que el documento será sometido a un análisis minucioso y destacó que el diálogo, el respeto entre poderes y los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas serán fundamentales durante su revisión.

Finalmente, el Grupo Parlamentario del PAN señaló que el trabajo legislativo no termina con la aprobación del presupuesto, sino que también implica vigilar el ejercicio de los recursos públicos y comprobar que se traduzcan en obras, servicios y resultados para la ciudadanía.