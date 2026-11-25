Guanajuato, Gto.- Un hombre identificado como Juan “N” fue vinculado a proceso por los delitos de tentativa de feminicidio y tentativa de homicidio contra servidores públicos, luego de presuntamente atacar con un machete a una mujer y a una niña en la comunidad de La Presita, en Guanajuato capital. Los hechos ocurrieron la noche del pasado 11 de noviembre de 2026.

El ataque ocurrió dentro de una vivienda

De acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, alrededor de las 21:15 horas, el señalado ingresó a un domicilio donde se encontraba una mujer acompañada de dos niñas.

El hombre, quien era vecino de la familia y mantenía una relación de convivencia y confianza con las víctimas, se dirigió a la habitación donde estaban y, presuntamente, comenzó a atacarlas con un machete.

La agresión inició contra una de las niñas, por lo que su madre intervino para protegerla. Sin embargo, el hombre continuó con el ataque y les provocó diversas lesiones que pusieron en riesgo sus vidas.

La llegada de vecinos que tocaron a la puerta ocasionó que el presunto agresor abandonara el inmueble y huyera del lugar.

También habría atacado a policías

Tras recibir el reporte, elementos de seguridad pública acudieron a la comunidad para auxiliar a las víctimas y localizar al señalado.

Sin embargo, metros adelante, el hombre, quien todavía llevaba consigo el machete, presuntamente arremetió contra los policías, poniendo en riesgo su integridad.

Los oficiales lograron someterlo y concretar su detención.

Juez determina vincularlo a proceso

La Fiscalía estatal informó que, tras presentar los datos de prueba ante la autoridad judicial, se determinó vincular a proceso a Juan “N” por los delitos de tentativa de feminicidio y tentativa de homicidio en contra de servidores públicos.

Con esta resolución continuará la investigación penal para determinar su responsabilidad en los hechos.