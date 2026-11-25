Guanajuato, Guanajuato.- La Policía Municipal de Guanajuato, mediante la activación de la Célula Municipal de Búsqueda, localizó y rescató a un hombre de 46 años que se extravió en la Sierra de Santa Rosa, luego de perder la orientación mientras caminaba hacia una zona conocida como Las Tierritas.

Los hechos se registraron cuando el propio hombre, originario de León, llamó al sistema de emergencias 9-1-1, para pedir ayuda ya que al dirigirse a Las Tierritas perdió la orientación y no lograba encontrar el camino.

De inmediato, se activó la Célula Municipal de Búsqueda y elementos de la Policía Municipal se trasladaron a la comunidad de Santa Rosa, donde con el apoyo de un habitante que conocía la zona y se ofreció como guía, iniciaron un recorrido de búsqueda hacia la parte alta de la sierra.

Después de avanzar aproximadamente un kilómetro, los uniformados escucharon gritos de auxilio provenientes de la parte alta del Cerro del Cuervo y lograron distinguir una pequeña luz. Al aproximarse, localizaron al hombre de 46 años, quien explicó que se dirigía a una cabaña que le presta su patrón, cuando perdió el camino y ya no pudo regresar.

El hombre refirió haber sufrido una caída de aproximadamente seis metros y presentaba una crisis nerviosa, por lo que fue auxiliado y acompañado hasta una zona segura en la parte baja de la sierra.

En el lugar, paramédicos de la Cruz Roja realizaron una valoración y determinaron que se encontraba en código verde, sin necesidad de traslado. También le brindaron recomendaciones para su cuidado.

Debido a que no fue posible establecer comunicación con su empleador para garantizar un lugar donde pudiera pasar la noche, se determinó trasladarlo al área de barandilla, donde quedó bajo resguardo y atención del área de Trabajo Social.