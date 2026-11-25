San Miguel de Allende, Guanajuato.- Las canchas de San Miguel de Allende se convirtieron en punto de encuentro para cientos de deportistas durante la Semana del Deporte, una jornada que reunió a participantes de distintas edades y municipios de Guanajuato en competencias de futbol, basquetbol, tenis y frontenis.

La programación, organizada por la Subdirección del Deporte del Gobierno Municipal, abrió espacios para que jóvenes, mujeres y deportistas de distintas categorías demostraran sus habilidades, compitieran y compartieran experiencias a través de diferentes disciplinas.

Estas actividades forman parte de la política deportiva impulsada por el presidente municipal, Mauricio Trejo, que contempla facilitar el acceso a instalaciones públicas, rehabilitar espacios deportivos y promover competencias para ampliar las oportunidades de practicar deporte.

Frontenis reúne a jugadores de cuatro municipios

Uno de los encuentros con participación regional fue el torneo de frontenis, realizado en la cancha José Becerra Torres «Veneno», donde participaron ocho parejas.

El campeonato quedó en manos de Miguel Ángel León Manríquez y Enrique Ibarra Lara, representantes de San Luis de la Paz.

Por su parte, jugadores de Dolores Hidalgo consiguieron el segundo y tercer lugar, mientras que una pareja de San José Iturbide obtuvo la cuarta posición.

Futbol femenil y varonil convocan a más de 220 jóvenes

La participación de las mujeres también destacó durante la Semana del Deporte. En el torneo de futbol sub-18 femenil participaron ocho equipos y más de 120 jugadoras, mientras que la competencia varonil reunió a ocho equipos y más de 100 jóvenes.

Estas actividades permitieron que deportistas de diferentes equipos demostraran su talento y fortalecieran la convivencia a través de la competencia.

Basquetbol, tenis y otras actividades completaron la jornada

El basquetbol también tuvo una importante convocatoria, con diez equipos y más de 150 participantes.

A la programación se sumaron encuentros de tenis y frontenis, así como la tradicional Carrera de la Revolución y la presentación del libro Más allá de la meta, del autor Carlos Cordero.

La variedad de actividades permitió integrar tanto competencias deportivas como propuestas culturales, con opciones dirigidas a diferentes sectores de la población.

Acceso a instalaciones y rehabilitación de espacios deportivos

La Semana del Deporte también se relaciona con otras acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para fomentar la actividad física entre la población.

Entre sus antecedentes se encuentra la apertura gratuita de instalaciones deportivas municipales y el programa Gánate tu Cancha, mediante el cual la participación de equipos se vinculó con proyectos de construcción y rehabilitación de espacios deportivos en colonias y comunidades.

Estas iniciativas forman parte de una línea de trabajo asociada con el denominado Modelo San Miguel, que busca aprovechar los espacios públicos y mantener actividades deportivas de acuerdo con el interés de la comunidad.

Más allá de los resultados de cada competencia, la Semana del Deporte permitió que jóvenes y adultos pusieran a prueba sus habilidades, convivieran y representaran a sus equipos y municipios.

Con estas jornadas, San Miguel de Allende reunió a deportistas de la región en un espacio donde el esfuerzo de los participantes y la convivencia fueron protagonistas.