SOMOS abre convocatoria para elegir candidatos en Guanajuato rumbo a elecciones de 2027

Guanajuato.- SOMOS, antes Somos México, publicó las convocatorias para seleccionar a sus candidaturas rumbo a las elecciones de 2026-2027, con cuatro procedimientos que contemplan elecciones primarias abiertas para diputaciones locales y ayuntamientos, así como mecanismos internos para integrar las listas de representación proporcional.

Los documentos establecen las reglas de participación, requisitos de elegibilidad, fechas de registro, periodos de precampaña y mecanismos de votación. También contemplan disposiciones de paridad de género, participación de jóvenes, acciones afirmativas y fiscalización.

De acuerdo con la organización, los procedimientos buscan abrir espacios a la ciudadanía, incorporar nuevos perfiles a la representación política y establecer reglas para la selección de quienes competirán por los distintos cargos de elección popular.

SOMOS realizará elecciones primarias en los 22 distritos de Guanajuato

Para seleccionar las candidaturas a las 22 diputaciones locales de mayoría relativa, SOMOS realizará elecciones primarias en los distritos electorales uninominales del estado.

Podrán registrarse personas afiliadas o no al partido, siempre que no pertenezcan a otra fuerza política, suscriban los documentos básicos de la organización, acrediten la capacitación obligatoria y cumplan los requisitos legales y estatutarios.

Las candidaturas se integrarán mediante fórmulas de propietario y suplente. La ciudadanía podrá participar con credencial para votar vigente y registro en alguna de las secciones electorales del distrito correspondiente, excepto quienes estén afiliados a otro partido.

El calendario establece las siguientes fechas:

Registro de aspirantes: del 5 al 29 de noviembre de 2026.

Revisión de expedientes: del 5 de noviembre al 14 de diciembre de 2026.

Procedencia de precandidaturas: 15 de diciembre de 2026.

Precampañas: del 14 de enero al 11 de febrero de 2027.

Jornada de votación: del 12 al 14 de febrero de 2027.

Publicación de resultados: 15 de febrero de 2027.

Declaración de validez: 16 de febrero de 2027.

La votación se realizará mediante un sistema electrónico habilitado por el partido. El 14 de febrero se instalarán centros de votación con dispositivos electrónicos, cuyas ubicaciones y horarios serán publicados por la Comisión Electoral Nacional.

En materia de paridad, la convocatoria contempla inicialmente 11 fórmulas encabezadas por mujeres y 11 por hombres. Además, al menos siete fórmulas estarán reservadas para personas menores de 35 años: cuatro encabezadas por mujeres y tres por hombres. Tanto propietarios como suplentes deberán cumplir con ese límite de edad.

También habrá elecciones primarias para los 46 ayuntamientos

El segundo procedimiento corresponde a la selección de las fórmulas que encabezarán las propuestas municipales en los 46 municipios de Guanajuato.

Al igual que en las diputaciones locales, podrán participar personas afiliadas o no a SOMOS, siempre que no pertenezcan a otro partido político y cumplan los requisitos establecidos.

La convocatoria señala que quienes aspiren a la Presidencia Municipal deberán registrarse en fórmula con la persona que busque la Sindicatura propietaria. La elección se realizará mediante el voto por fórmula y ganará aquella que obtenga el mayor número de votos válidos, previa revisión de elegibilidad.

Podrá votar la ciudadanía con credencial vigente e inscripción en la Lista Nominal del municipio correspondiente, con excepción de quienes estén afiliados a otra fuerza política.

El calendario municipal establece:

Registro de aspirantes: del 5 al 29 de noviembre de 2026.

Revisión de expedientes: del 5 de noviembre al 14 de diciembre de 2026.

Procedencia de precandidaturas: 3 de enero de 2027.

Precampañas: del 4 de enero al 11 de febrero de 2027.

Jornada de votación: del 12 al 14 de febrero de 2027.

Publicación de resultados: 15 de febrero de 2027.

Declaración de validez: 16 de febrero de 2027.

Aprobación de planillas por el Consejo Estatal: 6 de marzo de 2027.

Publicación de resultados: 7 de marzo de 2027.

La votación se realizará mediante una aplicación móvil. El 14 de febrero, de las 9:00 a las 18:00 horas, también se instalarán centros con dispositivos electrónicos para recibir los votos.

La fórmula ganadora servirá como base para integrar la planilla municipal definitiva, que deberá cumplir con las reglas de paridad horizontal y vertical, bloques de competitividad y acciones afirmativas.

Además, los estatutos establecen que al menos un tercio de las candidaturas deberá reservarse para personas menores de 35 años.

Listas plurinominales se definirán mediante propuestas

Para las diputaciones locales de representación proporcional, SOMOS utilizará un procedimiento distinto a las elecciones primarias.

La convocatoria contempla una lista preliminar de 14 fórmulas para la circunscripción plurinominal única de Guanajuato. Las propuestas podrán ser presentadas por integrantes del Consejo Estatal y, en su caso, del Consejo Consultivo Ciudadano.

En la valoración de perfiles se considerarán aspectos como trayectoria, experiencia, liderazgo, reconocimiento social y capacidades para contribuir al trabajo legislativo.

La presentación de propuestas no representa una votación, encuesta o sondeo, ni sustituye el registro individual de las personas aspirantes.

La selección y aprobación de la lista corresponderá al Consejo Estatal, que deberá contar con el voto de al menos el 80 por ciento de las consejerías presentes.

Las fechas establecidas son:

Recepción de propuestas y registro de aspirantes: del 5 al 29 de noviembre de 2026.

Revisión de expedientes: del 5 de noviembre al 14 de diciembre de 2026.

Procedencia de registros: 15 de diciembre de 2026.

Periodo de precampaña: del 9 al 28 de febrero de 2027.

Aprobación de la lista: 6 de marzo de 2027.

Publicación de resultados: 7 de marzo de 2027.

La integración deberá respetar la paridad de género, alternancia, acciones afirmativas y la reserva de al menos un tercio de las candidaturas para personas menores de 35 años. También se contemplan espacios para representantes de causas ciudadanas, dentro de una reserva de hasta el 20 por ciento.

SOMOS definirá cinco listas para diputaciones federales

En el ámbito federal, la organización estableció un procedimiento nacional para seleccionar las candidaturas a diputaciones por representación proporcional.

La convocatoria contempla cinco listas, correspondientes a las circunscripciones electorales plurinominales del país, cada una integrada por 40 fórmulas de propietario y suplente.

Las propuestas podrán ser presentadas por integrantes del Consejo Nacional y del Consejo Consultivo Ciudadano. Para valorar los perfiles se tomarán en cuenta su trayectoria, vinculación con causas ciudadanas, impacto social, reconocimiento de organizaciones y comunidades, así como experiencia y capacidades para el trabajo legislativo.

La Comisión Electoral Nacional revisará la elegibilidad y coordinará la integración de las listas, mientras que la aprobación definitiva corresponderá al Consejo Nacional, mediante el voto de al menos el 80 por ciento de las consejerías presentes.

El calendario federal contempla:

Publicación de la convocatoria: 17 de octubre de 2026.

Recepción de propuestas y registro de aspirantes: del 22 de octubre al 20 de noviembre de 2026.

Revisión de expedientes: del 22 de octubre al 29 de noviembre de 2026.

Procedencia de registros: 30 de noviembre de 2026.

Aprobación por el Consejo Nacional: hasta febrero de 2027.

Publicación de resultados: a más tardar el 16 de febrero de 2027.

Las listas deberán garantizar la paridad, alternancia de género, acciones afirmativas y participación de personas jóvenes. Además, al menos una de las cinco listas deberá estar encabezada por una fórmula integrada por personas menores de 35 años.

Registro y requisitos para participar

Las personas interesadas en participar en los procedimientos que requieren registro individual podrán realizarlo a través de la plataforma habilitada por SOMOS:

http://precandidatos.somosmx.org.mx

Deberán presentar la documentación correspondiente, acreditar los requisitos de la convocatoria y respetar los plazos establecidos. En los procedimientos estatales se contempla un periodo de 72 horas naturales para corregir omisiones documentales susceptibles de subsanarse.

Las convocatorias también establecen obligaciones de fiscalización, transparencia y comprobación de ingresos y gastos durante las precampañas.

La organización precisó que cumplir con los requisitos del proceso interno no sustituye la verificación de elegibilidad ni el registro definitivo de las candidaturas ante las autoridades electorales.

Los procedimientos estatales estarán a cargo de la Comisión Electoral Nacional, en coordinación con la Comisión Electoral Estatal, mientras que las listas de representación proporcional deberán ser aprobadas por el Consejo Estatal o el Consejo Nacional, según corresponda.