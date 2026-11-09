Impulsan la lectura con proyecto “Nos Leemos” en escuela primaria de Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- La Escuela Primaria Belisario Domínguez puso en marcha el proyecto “Nos Leemos: Un mismo libro, infinitas historias”, una iniciativa que busca fomentar el hábito de la lectura entre niñas y niños, además de involucrar a las familias en su formación educativa.

En el arranque estuvo presente el presidente municipal, Job Gallardo, quien acompañó esta iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura, enfocada en acercar los libros a las nuevas generaciones y promover el aprendizaje, la imaginación y el desarrollo cultural desde las primeras etapas escolares.

Durante la actividad, estudiantes, docentes y madres de familia participaron en diferentes lecturas y dinámicas para compartir historias, expresar sus ideas y descubrir nuevas formas de acercarse a los libros.

Buscan llevar la lectura de las aulas a los hogares

Uno de los objetivos del proyecto “Nos Leemos: Un mismo libro, infinitas historias” es que la lectura no se limite al entorno escolar, sino que también llegue a los hogares y se convierta en una actividad compartida entre padres, madres e hijos.

La iniciativa busca fortalecer los vínculos familiares y acompañar a niñas y niños en su formación como lectores, al tiempo que desarrolla su creatividad, imaginación y pensamiento.

A través de estas actividades, se busca que los libros sean una herramienta para despertar la curiosidad, fortalecer la comunicación y ampliar los conocimientos de las nuevas generaciones.

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