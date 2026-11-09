Abren registro para ingresar a preparatoria en Guanajuato; conoce las fechas y requisitos

Guanajuato.- Las y los jóvenes que buscan ingresar a preparatoria en Guanajuato ya pueden iniciar su registro para el ciclo escolar 2027, luego de que el Gobierno estatal habilitara el proceso mediante el Sistema Único de Registro para Educación Media Superior (SUREMS), cuyo plazo estará abierto del 9 de noviembre al 11 de diciembre de 2026.

A través de la estrategia “En Educación, este es tu momento. Tenemos Prepa para ti”, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) busca garantizar que ninguna persona se quede sin la oportunidad de continuar sus estudios.

Por segundo año consecutivo, el ingreso se realizará mediante una plataforma única, sin venta de fichas en los subsistemas educativos, con el propósito de apoyar la economía familiar y facilitar el acceso a la educación media superior.

¿Cómo registrarse para ingresar a preparatoria?

Las personas interesadas deberán ingresar al portal SUREMS, completar sus datos y obtener su folio SUREMS, documento indispensable para continuar con las siguientes etapas del proceso.

La plataforma también cuenta con un cuestionario opcional de orientación vocacional integrado por 12 preguntas, mediante el cual los aspirantes podrán identificar sus afinidades en ocho áreas del conocimiento y explorar las opciones de planteles disponibles.

La SEG precisó que esta herramienta no condiciona ni limita la elección de preparatoria.

Estas son las cinco etapas del proceso de ingreso a preparatoria 2027

El procedimiento contempla cinco etapas que deberán completar las y los aspirantes para formalizar su ingreso:

Registro en SUREMS: del 9 de noviembre al 11 de diciembre de 2026. Visita a planteles: del 5 al 26 de febrero de 2027, periodo en el que podrán conocer las instalaciones y la oferta educativa de las escuelas de su interés. Confirmación de solicitud de espacio: del 1 al 10 de marzo de 2027, mediante la plataforma SUREMS. Consulta del plantel asignado: a partir del 18 de junio de 2027. Formalización de inscripción: del 18 de junio al 4 de julio de 2027, directamente en la institución correspondiente.

Durante la última etapa, las y los estudiantes deberán revisar los requisitos de inscripción y conocer las fechas de ingreso establecidas por cada plantel.

También podrán registrarse quienes busquen ingresar a escuelas particulares

El registro contempla igualmente a jóvenes que tienen previsto continuar sus estudios en instituciones particulares, con el objetivo de mantener un control y seguimiento de quienes ingresarán a preparatoria.

Sin embargo, instituciones como el Instituto Politécnico Nacional y el Colegio del Nivel Medio Superior de la Universidad de Guanajuato cuentan con mecanismos internos para organizar sus respectivos procesos de admisión.

La Secretaría de Educación de Guanajuato recordó que obtener el folio SUREMS representa únicamente el primer paso, por lo que será necesario completar las siguientes etapas y mantenerse atentos al calendario.

Para resolver dudas o recibir orientación sobre el registro para preparatoria en Guanajuato, las familias pueden comunicarse a la línea telefónica 800 388 8767.

La estrategia busca facilitar el acceso a la educación media superior y ofrecer a las y los jóvenes la oportunidad de continuar su formación académica.