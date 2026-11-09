Seguridad Irapuato responde tras polémica de agresión policiaca

La titular de seguridad Consuelo Cruz señaló que hay que “escuchar la historia completa” tras el video de los elementos presuntamente agrediendo habitantes de la calle Casuarina

Redacción Notus9 noviembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Tras la polémica del video de policías de Irapuato presuntamente agrediendo a vecinos de la calle Casuarina, la secretaria de Seguridad de Irapuato, Consuelo Cruz Galindo, señaló que hay que “escuchar la historia completa” de los hechos. Según la titular, los oficiales acudieron a atender un reporte donde fueron atacados por civiles.

El sábado por la noche, elementos de seguridad fueron captados por vecinos de la calle en la colonia Barrio de la Calzada de Guadalupe derribando motocicletas y en enfrentamiento verbal con habitantes. En el video difundido en redes también se observó la agresión física a un hombre; sus actos causaron indignación en el municipio.

Sin embargo, un informe oficial puntualizó que el sistema de emergencias recibió un llamado por supuestas alteraciones en la vía pública en donde se encontraba un número considerable de personas violentas a las que se les atribuían detonaciones de arma.

Consuelo Cruz dijo que los compañeros “fueron agredidos de forma verbal y física, arrojándoles objetos a las unidades y a ellos”. En ese sentido, destacó que la ciudadanía puede presentar sus quejas formales, pero llamó a visualizar siempre todas las versiones.

Redacción Notus9 noviembre, 2026

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