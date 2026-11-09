Abandonan a joven baleado afuera del Hospital General de Pénjamo

José Manuel, de 22 años, fue llevado por personas desconocidas la madrugada del domingo; su estado de salud se reporta como delicado

Redacción Notus9 noviembre, 2026


Pénjamo, Guanajuato.- Un joven de 22 años permanece hospitalizado en estado delicado luego de que personas desconocidas lo dejaran afuera del Hospital General de Pénjamo. El lesionado llegó con múltiples heridas de bala la madrugada del domingo.

Según la información difundida, el personal del hospital colocó en una camilla a un lesionado que al revisarlo, encontró 12 impactos de bala en distintas partes del cuerpo. De inmediato recibió atención médica. El joven fue identificado como José Manuel.

Hasta ahora se desconoce dónde y cómo ocurrió la agresión, así como la identidad de quienes lo llevaron al nosocomio, tampoco se ha reportado la detención de ningún sospechoso y las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el caso.

Redacción Notus9 noviembre, 2026

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