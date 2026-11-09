Ley de Economía Digital: quiénes deberán aceptar pagos digitales y qué cambia en México

La norma está vigente desde el 5 de noviembre; Hacienda aún debe definir los sectores donde podrán ser el único medio de pago

Redacción Notus8 noviembre, 2026

México.- La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos ya está vigente en México. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de noviembre, establece obligaciones para los tres órdenes de gobierno, las instituciones financieras y los comercios o prestadores de servicios que sean incluidos en los sectores que determine la Secretaría de Hacienda.

La ley busca ampliar el uso de pagos digitales y facilitar la contratación remota de servicios financieros. No elimina el efectivo para todas las compras: Hacienda deberá definir los sectores y actividades en los que aceptar pagos digitales podrá ser obligatorio como única forma de pago. Al 8 de noviembre, la ley establece un plazo de 15 días hábiles para que la dependencia determine esos sectores; la transición podrá ser gradual.

¿A quiénes afecta?

Los gobiernos federal, estatales y municipales deberán habilitar medios de pago digitales y electrónicos para sus trámites y servicios. Los comercios y prestadores de servicios deberán contar con infraestructura, informar qué medios aceptan y atender fallas; la obligación de aceptar pagos digitales como única opción aplicará en los sectores que Hacienda designe. Si una contingencia impide procesarlos, la ley permite pagar en efectivo o cheque.

Las instituciones financieras también tendrán obligaciones para promover la inclusión y facilitar servicios, créditos y financiamientos digitales. Para contratar servicios financieros en línea, las personas podrán identificarse con la CURP Digital o con otro mecanismo oficial. También podrán solicitar que las entidades consulten o transfieran documentos de su Expediente Digital Ciudadano.

¿A quiénes beneficia?

La norma puede facilitar pagos y trámites a personas que ya cuentan con teléfono, conectividad y acceso a servicios financieros. También podría beneficiar a quienes buscan abrir cuentas o solicitar financiamiento a distancia, y a negocios que quieran recibir pagos electrónicos. El Gobierno federal plantea que el uso de sistemas existentes, como SPEI y CoDi, impulse la inclusión financiera y agilice las operaciones.

El Banco de México podrá facilitar transferencias, establecer reglas para pagos con códigos QR en terminales y promover infraestructura de acceso a servicios financieros. La ley también prevé que las autoridades impulsen programas de conectividad y adopten soluciones digitales para trámites relacionados con el desarrollo económico.

¿Cuál puede ser su impacto?

El cambio podría hacer más ágiles ciertos pagos y ampliar el acceso a servicios financieros. Sin embargo, su efecto dependerá de qué sectores sean designados, los plazos de adaptación y la disponibilidad de internet, dispositivos y cuentas. En el Congreso, legisladores y representantes del sector financiero advirtieron que la transición debe considerar a personas sin conectividad o acceso bancario, y dar tiempo a los negocios para adecuar sus sistemas.

Por ahora, la ley no establece una prohibición general del efectivo ni modifica las leyes del ISR, IVA o el Código Fiscal. El cambio más directo para consumidores y comercios dependerá de la lista de sectores que publique Hacienda y de las reglas que emitan las autoridades correspondientes.

Redacción Notus8 noviembre, 2026

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