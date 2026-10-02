Reprochan activistas, morenistas y de MC negativa del PAN para despenalización del aborto

Guanajuato, Guanajuato.- Integrantes de colectivos feministas acudieron al Congreso del Estado para expresar su rechazo a la postura de la bancada panista de no legislar en torno a la despenalización del aborto. Tras vencer este 30 de septiembre el plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se deroguen disposiciones estatales que penalizan el aborto, será la determinación del Poder Judicial el que garantice que ninguna mujer sea encarcelada por abortar.

Su postura fue respaldada en tribuna por las diputadas Sandra Pedroza y Jenny Oliveros, con la respuesta el panismo en voz de Fortino Alcántar Susana Bermúdez, Noemí Márquez y María Isabel Ortiz Mantilla, así como la “independiente” formalmente ecologista Luz Itzel Mendo González.

La emecista Sandra Pedroza recriminó al panismo negarse a aprobar la despenalización del aborto en la entidad y con ello cumplir la disposición que les marcó la SCJN. Acusó de una hipocresía política al sostener posturas pro vida en una entidad caracterizada por la violencia hacia las mujeres. La legisladora enumeró una serie de casos de estadísticas que muestran que Guanajuato está entre los estados donde hay menos respetos a los derechos de las mujeres.

La morenista María Eugenia “Jenny” Oliveros exigió al Congreso del Estado garantizar el trámite legislativo de las propuestas relacionadas con la despenalización del aborto y permitir que la discusión pueda avanzar hasta el Pleno.

Respaldada por representantes de colectivos, la diputada sostuvo que, independientemente del sentido del voto de cada diputada o diputado, corresponde al Congreso permitir que las iniciativas sean analizadas y dictaminadas conforme al procedimiento legislativo.

Señaló que las propuestas para despenalizar el aborto no deben ser impedidas de llegar al Pleno y llamó a reconsiderar la postura de quienes han planteado no avanzar con el proceso legislativo.

En ese sentido, pidió que los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) con la Comisión de Justicia permitan que el tema continúe su cauce y pueda generarse un dictamen para su eventual discusión ante el Pleno del Congreso.

La diputada también destacó que la problemática de los embarazos a temprana edad hace urgente abordar el tema desde el ámbito legislativo. De acuerdo con las cifras oficiales, más de 4 mil menores de edad son madres en Guanajuato.

Reiteró que la discusión sobre la despenalización del aborto debe darse en las instancias legislativas correspondientes y que corresponde a las y los integrantes del Congreso definir, mediante el voto, su posición frente a las propuestas una vez que éstas hayan cumplido con el proceso parlamentario.

La despenalización del aborto constituye un asunto que debe ser atendido por el Congreso y que el debate legislativo no puede ser sustituido por la falta de trámite a las propuestas presentadas, concluyó.

En rectificación de hechos, el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas precisó que no existe ni ha existido una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en un plazo se reformen las leyes o la Constitución en la entidad.

Mendo González se pronunció a favor de la protección de la vida desde la concepción, situación que conlleva la responsabilidad de responder a las situaciones de dolor, miedo y vulnerabilidad mediante un acompañamiento institucional integral hacia las mujeres, garantizando alternativas reales para que ninguna persona enfrente un embarazo en condiciones de desesperación o abandono. Reconoció que el cauce jurídico continuará en las instancias correspondientes respecto a la conclusión del plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y manifestó su respeto hacia la pluralidad de opiniones en el marco de la convivencia democrática.

La panista María Isabel Ortiz Mantilla indicó que en su partido político la base es el derecho a la vida, el primer derecho que tenemos todas y todas, dijo, y que van de la mano dos premisas claras: ninguna mujer sola, ninguna vida descartada. Argumentó que el amparo protege solo a quienes lo promovieron, pero no hay una declaratoria general de inconstitucionalidad ya resuelta.

En rectificación de hechos, la emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco indicó que lo que ella solicitó es que se emita la declaratoria de inconstitucionalidad.

Luego la panista Noemí Márquez Márquez mencionó que la vida no representa una concesión del Estado ni una prerrogativa sujeta a voluntades individuales o mayorías coyunturales, sino que es un derecho inherente a la persona que constituye el principio, centro y fin de la acción pública y la condición indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos.

Añadió que someter la vida humana al arbitrio discrecional del Estado o de terceros vulnera el sentido de justicia e invalida la lógica de un auténtico estado social y democrático de derecho e indicó que la defensa de la vida trasciende el ámbito puramente normativo y exige asumir un compromiso ético articulado en políticas públicas subsidiarias, integrales y empáticas.

Postura de activistas

La activista feminista Nayeli Tello Mendoza, fundadora de la Red de Acompañantas de León, recalcó que lo anterior es una vergüenza para el Partido Acción Nacional (PAN) –facción que impidió se legislara al respecto- y que al ser una postura antiderechos no les garantizará votos en el próximo proceso electoral.

Un grupo de unas 15 feministas acudió a la sesión con pancartas para apoyar posturas que reprocharon al panismo su negativa a cumplir con eliminar los delitos del Código Penal local que criminalizan el aborto voluntario (artículos 159, 160, 162 y 163).

Tras la negativa y resistencia de la mayoría legislativa local (liderada por el PAN) para reformar la ley a tiempo, el Pleno de la Suprema Corte quedó facultado para emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad que anule de forma definitiva estas sanciones en el estado.

Fuera del tema del aborto, el Pleno del Congreso local aprobó diversas reformas. La primera fue a la Ley de Salud del Estado para fortalecer los derechos de las personas con enfermedad en situación terminal y garantizar que reciban atención integral, digna y respetuosa durante esta etapa de su vida.