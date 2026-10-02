La matanza de Tlatelolco: 2 de octubre del 1968 en la prensa leonesa

León, Guanajuato.- La tarde del 2 de octubre de 1968, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, como parte del movimiento estudiantil que desde julio de ese año había cuestionado diversas prácticas autoritarias del Estado y exigido, entre otros puntos, la libertad de presos políticos y el respeto a las libertades civiles.

El mitin transcurría cuando comenzaron los disparos. La presencia del Ejército, cuerpos policiacos y elementos del Batallón Olimpia quedó documentada en fotografías, testimonios y documentos oficiales. La violencia provocó muertos, heridos y numerosas detenciones. El número exacto de personas fallecidas continúa siendo motivo de investigación histórica, debido a la información fragmentaria y contradictoria producida desde aquellos días.

Pero Tlatelolco también puede estudiarse a través de la prensa.

En la hemeroteca del Archivo Histórico Municipal de León, los periódicos de aquellos días permiten observar cómo se informó sobre los acontecimientos desde distintos lugares del país. La primera plana de El Sol de León del 3 de octubre, por ejemplo, presentó el enfrentamiento bajo una narrativa centrada en los francotiradores y la intervención del Ejército; El Heraldo de León tituló: “Tragedia en la Capital”, atribuyendo también el inicio de los disparos a hacia el ejército.

Las páginas de El Sol de León y El Heraldo de León, fechadas el 3 de octubre de 1968, resulta especialmente reveladora. El acontecimiento sí aparece: se habla de muertos, heridos, disparos y de Tlatelolco. Sin embargo, los grandes titulares hablan de “manos extrañas”, de desprestigiar a México y del objetivo de “frustrar la Olimpiada”.

Y ahí está también el valor de la hemeroteca: en lo que registra, pero igualmente en la forma en que lo registra. Los periódicos son documentos históricos que nos permiten estudiar no sólo los acontecimientos, sino también los discursos, los silencios, las palabras utilizadas y las perspectivas desde las que una sociedad recibió determinada información.

A 58 años de aquel 2 de octubre, conservar estas páginas significa conservar una parte de la memoria documental de México y, sobre todo, mantener abierta la posibilidad de interrogarlas históricamente.

Con información del Archivo Histórico Municipal de León