Vinculan a ‘feminicida’ de joven leonesa; la raptó en la madrugada

León, Guanajuato.- La madrugada del 10 de septiembre de 2026, entre las 02:30 y 03:30 horas, Greyci Mariela de 29 años fue privada de su libertad en la colonia Killian, en León, tras ser obligada a subir a un vehículo por un hombre armado. Horas más tarde, aproximadamente a las 09:30 horas, su cuerpo fue localizado sin vida en un camino de terracería hacia la localidad de Sauz Seco.

Los estudios forenses confirmaron que falleció a causa de heridas por proyectil de arma de fuego a la altura del tórax.

A raíz de este hallazgo, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) inició las investigaciones correspondientes, logrando identificar por medio de trabajo forense, análisis de información y labores en campo, a IVÁN GABRIEL “N” como el probable responsable. Agentes de la Fiscalía cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra y lo presentaron ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios presentó la clasificación jurídica del caso, ante lo cual un Juez de Control resolvió vincular a proceso penal al imputado por el delito de feminicidio.

Por orden de la autoridad judicial, IVÁN GABRIEL “N” permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras corre el plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria. Asimismo, la FGEG mantiene abiertas las indagatorias bajo el principio de debido proceso para esclarecer por completo los hechos y determinar si existen más personas implicadas.