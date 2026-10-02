Irapuato concluye programa Juntos con Paso Firme en El Refugio

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato concluyó las actividades del programa “Juntos con Paso Firme” en la colonia El Refugio, después de ocho semanas de acercar servicios, actividades y herramientas de desarrollo humano a las familias de la zona.

El programa tuvo como propósito fortalecer el tejido social, promover la salud y el bienestar, así como generar espacios de convivencia y participación ciudadana.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, reconoció la participación de las familias y el liderazgo de los comités de colonos, al señalar que el trabajo conjunto entre ciudadanía y gobierno permite atender necesidades de las comunidades.

“Venimos a traerles una probadita de lo que podemos hacer en equipo durante todo el año. Ya ustedes saben que tienen puertas abiertas, que pueden ir a tocar”, expresó.

Acercan servicios y atención a las familias

Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Municipal, destacó que la estrategia busca dejar una huella positiva en las comunidades mediante herramientas de desarrollo humano, salud y acompañamiento integral.

“Estuvimos ocho semanas aquí en la colonia realizando diferentes actividades. Que sepan que los servicios que les trajimos los tenemos de manera constante y ustedes pueden acercarse a nosotros en cualquier momento, porque estamos para servirles”, señaló.

En representación de los habitantes de la colonia, Elizabeth Arellano Macías agradeció la intervención de las distintas áreas municipales y destacó acciones como la pavimentación de la calle Sicilia, así como trabajos de alumbrado público, limpieza y servicios de JAPAMI.

Mantienen opciones de atención

Durante la jornada, la presidenta municipal también destacó las alternativas de atención disponibles para las familias de El Refugio, entre ellas la clínica Con Paso Firme, ubicada en la colonia 18 de Agosto y habilitada para brindar atención a residentes de más de 100 colonias aledañas.

A estas opciones se suman la línea telefónica 072 y el Centro de Atención Municipal (CAM), mediante los cuales la ciudadanía puede solicitar orientación y atención a sus necesidades.

Con estas acciones, el Gobierno de Irapuato y el Sistema DIF Municipal señalaron que mantienen una atención cercana y permanente con las familias, con servicios, oportunidades de desarrollo, salud y bienestar en distintas comunidades del municipio.