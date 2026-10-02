UG da seguimiento a estudiantes tras agresión de policías de Guanajuato capital

Guanajuato, Gto.- La Universidad de Guanajuato realizó una reunión de acompañamiento, diálogo y atención con estudiantes de su comunidad universitaria y sus familias, como seguimiento a los hechos ocurridos la semana pasada en el centro de Guanajuato capital.

En el marco de su autonomía y desde el ámbito de sus atribuciones, la Universidad refrendó su disposición para escuchar y acompañar a los estudiantes, así como contribuir a la atención de sus necesidades.

Durante el encuentro se dio continuidad a la atención integral de los jóvenes y sus familias, con la participación de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.

Autoridades mantienen atención al caso

Cada institución, desde el ámbito de sus respectivas atribuciones, refrendó su compromiso para responder ante la situación y generar las acciones correspondientes para la atención de las personas involucradas.

La Universidad de Guanajuato reiteró su solidaridad con los estudiantes y sus familias, así como su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y con que se determine lo que conforme a derecho corresponda.

La institución señaló que mantiene abiertos los espacios de diálogo y atención para su comunidad universitaria y que toda actuación de las autoridades debe conducirse con estricto apego a la legalidad, el debido proceso y el pleno respeto de los derechos humanos.