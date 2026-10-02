Alertan por presunto fraude de falsos promotores de SKY en Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- Autoridades solicitaron a la población de Huanímaro y sus comunidades extremar precauciones ante reportes de un presunto fraude cometido por personas que se hacen pasar por promotores de servicios de internet de SKY.

De acuerdo con el reporte, los supuestos promotores ofrecen distintos paquetes de servicio y solicitan un pago en efectivo como anticipo para programar la instalación. Una vez que reciben el dinero, se retiran y no regresan para colocar el servicio.

Reportan casos en Ojos de Agua y La Granja

Según la información difundida, ya se habrían registrado casos bajo esta modalidad en las comunidades de Ojos de Agua y La Granja.

Como dato para identificar a los sospechosos, se señala que se trasladan en un Nissan Versa blanco, con placas GHH-579-0 del estado de Guanajuato.

Ante la presencia del vehículo o si estas personas acuden a algún domicilio, se recomienda no realizar ningún pago y reportar la situación de inmediato a la línea de emergencias 911 o directamente ante las autoridades de Seguridad Pública Municipal.

La alerta busca prevenir que más familias sean afectadas por esta presunta modalidad de fraude.