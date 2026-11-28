Villagrán, Guanajuato.- La presidenta municipal de Villagrán, Cinthia Teniente, lamentó que su municipio sea considerado un “rancho”, luego de los comentarios realizados por el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, durante un evento del parque industrial Index.

La alcaldesa señaló que esta percepción no corresponde con la realidad de Villagrán, al asegurar que se trata de un municipio con importante presencia industrial y una ubicación estratégica dentro del corredor Laja-Bajío.

“Honestamente lamento que nos vean de esa manera. En otros municipios, Villagrán ha estado trabajando y ha estado creciendo. Villagrán es un municipio fuerte, es un municipio con mucha industria, es un municipio privilegiado”, expresó.

Teniente también destacó que la ubicación del municipio representa una ventaja para atraer desarrollo, particularmente por los proyectos de infraestructura que se contemplan en la región, como el tren de pasajeros y las obras relacionadas con la carretera Panamericana.

Señaló que los proyectos federales podrían representar un avance importante para Villagrán, principalmente en materia de desarrollo económico y movilidad.

Asimismo, destacó que su administración ha realizado esfuerzos mediante obras y acciones para impulsar el crecimiento del municipio, por lo que consideró importante que exista respeto hacia Villagrán y su población.

Finalmente, la presidenta municipal aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna comunicación por parte del alcalde de Celaya para abordar los comentarios que generaron esta inconformidad.