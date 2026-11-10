Aguinaldo de 40 días de salario: decreto de Claudia Sheinbaum

México.- El Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que establece las disposiciones para el pago del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2026, en el que se contempla una gratificación de hasta 40 días de salario para determinados trabajadores del sector público y pensionados.

La disposición establece quiénes podrán acceder a esta prestación, entre ellos personas servidoras públicas, integrantes de las Fuerzas Armadas y beneficiarios de pensiones civiles y militares. Sin embargo, no todos los trabajadores ni pensionados están contemplados en el decreto.

Aguinaldo de 40 días: ¿quiénes tienen derecho según el decreto de Sheinbaum?

De acuerdo con las disposiciones publicadas en el DOF, los grupos que pueden recibir el aguinaldo de hasta 40 días son:

Personas servidoras públicas de dependencias y entidades del Gobierno federal.

Personal operativo de confianza.

Personal de enlace y mando.

Integrantes del Servicio Exterior Mexicano.

Personal militar en activo.

Personas contratadas por honorarios con cargo a recursos de Servicios Personales, en los casos establecidos por el decreto.

Pensionados y personas que reciben haberes de retiro.

Beneficiarios de pensiones civiles y militares.

Deudos que reciben una pensión con cargo al ISSSTE o al erario federal.

Pensionados del ISSSTE también están contemplados en el aguinaldo de 40 días

Uno de los sectores interesados en esta prestación es el de los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El decreto establece que las personas pensionistas que se encuentren dentro de los supuestos reconocidos podrán recibir una gratificación calculada con base en la cuota de pensión que tienen asignada.

Entre ellos se encuentran los pensionados inscritos en el régimen del Décimo Transitorio, es decir, quienes conservan las condiciones del sistema anterior a la reforma de 2007.

Para este grupo, el aguinaldo puede equivaler a cerca de 40 días de pensión. Sin embargo, no todos recibirán la misma cantidad, ya que el monto dependerá del régimen pensionario y de las condiciones particulares de cada beneficiario.

¿Cuánto dinero recibirán por el aguinaldo de 40 días en 2026?

La cantidad que recibirá cada persona dependerá de las remuneraciones autorizadas o de la cuota de pensión que le corresponda, según el caso.

Por ejemplo, una persona que recibe una pensión mensual de 12 mil pesos podría obtener alrededor de 16 mil pesos por concepto de aguinaldo anual.

No obstante, esta cifra es únicamente ilustrativa, ya que el monto definitivo dependerá de las condiciones de cada pensionado o trabajador contemplado en el decreto.

¿Cuándo depositan el aguinaldo 2026 según el decreto de Sheinbaum?

El decreto establece que el pago del aguinaldo podrá comenzar a partir del 10 de noviembre de 2026, de acuerdo con los lineamientos específicos previstos en el ordenamiento.

En el caso de los pensionados del ISSSTE, el calendario de pagos contempla las siguientes fechas:

Pensión de noviembre: 29 de octubre de 2026.

29 de octubre de 2026. Primera parte del aguinaldo: del 1 al 15 de noviembre de 2026.

del 1 al 15 de noviembre de 2026. Pensión de diciembre: 27 de noviembre de 2026.

El propio decreto señala:

El aguinaldo a que se refiere el artículo Quinto de este decreto se podrá cubrir a partir del 10 de noviembre de 2026 en los términos que establezcan los lineamientos específicos a que se refiere el artículo Decimosegundo de este ordenamiento.

¿Quiénes no tienen derecho al aguinaldo de 40 días por decreto?

Aunque el decreto de Claudia Sheinbaum contempla a distintos sectores del servicio público y pensionados, también establece exclusiones.

Entre las personas que no están contempladas en este beneficio se encuentran:

Personas contratadas bajo el régimen de honorarios especiales conforme al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.

Personal contemplado en convenios de coordinación técnica de enseñanza con las entidades federativas.

Otras categorías que no estén incluidas entre los grupos reconocidos por el decreto.

Por ello, no basta con trabajar para una institución pública o recibir una pensión para tener derecho automáticamente a los 40 días de aguinaldo. Es necesario revisar el régimen laboral o pensionario y las condiciones establecidas en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.

La disposición establece así las bases para el otorgamiento de esta prestación durante 2026, así como los sectores que podrán recibirla y las fechas a partir de las cuales se podrá realizar el pago.