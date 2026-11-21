Guanajuato, Guanajuato.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Guanajuato definió el género de sus candidaturas a las 46 presidencias municipales y a las 22 diputaciones locales de mayoría relativa para el proceso electoral 2026-2027.

El acuerdo se tomó en la Sesión Extraordinaria de Instalación del Consejo Político Estatal, en las oficinas del Comité Directivo Estatal en la capital del estado, con participación presencial y a distancia.

La distribución es paritaria: 23 municipios irán con un hombre y 23 con una mujer y en los distritos locales serán 11 para cada género.

El secretario técnico del Consejo Político Estatal, el síndico Ángel Araujo Betanzos, explicó que las candidaturas se asignaron según los bloques de competitividad aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), con base en los criterios de paridad de género. Aclaró que esta distribución corresponde al escenario en que el PRI compite solo, por lo que podría modificarse si el partido decide ir en coalición en algunos municipios.

Entre los municipios que encabezarán hombres están León, Salamanca, Guanajuato capital, San Miguel de Allende, Valle de Santiago y Manuel Doblado. A mujeres les tocarán, entre otros, Celaya, Irapuato, Pénjamo, Silao, Acámbaro, Dolores Hidalgo y Cuerámaro.

La presidenta del Comité Directivo Estatal, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, dijo que en la sesión se aprobaron la plataforma electoral, los métodos para seleccionar candidaturas, el calendario del proceso interno, los criterios de paridad y las instancias que se encargarán de estas tareas.

“Cada una de estas decisiones tiene un propósito: preparar al PRI para competir, representar a la sociedad y asumir la responsabilidad de gobernar”, señaló.

Tiscareño pidió a los priistas que cada decisión se traduzca en trabajo en territorio, cercanía con la gente y propuestas para el estado.

A la sesión acudieron el secretario general del CDE, Bonifacio Rodríguez Olivares; el coordinador de los diputados locales, Alejandro Arias Ávila; la presidenta municipal de Jerécuaro, Isabel Ascevedo; los alcaldes Juan Carlos Castillo, Erick Montemayor y Adolfo Alfaro; el expresidente municipal de Uriangato Anastacio Rosiles; además de síndicos, regidores, líderes de sectores y organizaciones, y consejeros políticos de todo el estado.