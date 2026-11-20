Por Christopher Rodríguez.

Irapuato, Guanajuato.- El Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo Vamos? presentó su reporte de accidentes de tránsito correspondiente a octubre de 2026. Durante ese mes se registraron 124 accidentes en la ciudad, un aumento del 17% respecto a octubre de 2025.

De acuerdo con el informe, en promedio ocurrió un accidente de tránsito cada seis horas en Irapuato, el riesgo de estar involucrado en un accidente aumenta durante la tarde, principalmente después de las 18:00 horas, según las estadísticas.

¿Cuántos accidentes ocurrieron durante octubre 2026?

Durante octubre estuvieron involucrados 180 vehículos, 114 fueron automóviles particulares, equivalentes al 63% del total y se registraron 55 motocicletas, que representaron el 31%.

En cuanto a los horarios, el 35% de los accidentes ocurrió durante la noche, entre las 18:00 y las 23:59 horas. Por la tarde, de las 12:00 a las 17:59 horas, se registró el 34% de los percances.

Además, el reporte contabilizó 85 personas lesionadas y seis fallecidas como consecuencia de los accidentes.

Respecto a los días de la semana, el viernes concentró la mayor cantidad de registros, con 24 accidentes, equivalentes al 19% del total. El martes ocupó el segundo lugar, con 21 casos, mientras que el jueves registró 20.

Entre las principales causas de los accidentes durante octubre destacó no respetar los señalamientos, con 36 registros. Le siguió la pérdida de control, con 24 casos, y el frenado brusco, con 22.