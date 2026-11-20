Cuerámaro, Guanajuato.- La Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores de San Luis Potosí solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de Estela Pérez Campos, de 67 años, originaria de Cuerámaro, Guanajuato. A través de un llamado a la población, la dependencia pidió compartir la información para ayudar a encontrar a sus familiares.

Las personas que la reconozcan o tengan información sobre sus familiares pueden comunicarse con el DIF Municipal de Cuerámaro al teléfono 429 690 2133.

Señalan; la colaboración de la ciudadanía puede ser importante para lograr que Estela se reencuentre con sus familiares.