Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato entregó mil 80 cascos y chalecos reflejantes a través del programa “Casco Seguro, Irapuato Seguro”, una iniciativa que busca prevenir accidentes, proteger la vida de los motociclistas y fomentar una conducción responsable, principalmente entre estudiantes y jóvenes del municipio.

Buscan prevenir accidentes entre motociclistas

La entrega fue encabezada por la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, quien destacó que esta estrategia busca generar conciencia sobre la importancia de utilizar equipo de protección y respetar las disposiciones de tránsito.

La alcaldesa explicó que el programa se complementa con la Moto Escuela, donde las personas reciben capacitación, desarrollan habilidades de conducción y conocen las disposiciones del Reglamento de Tránsito.

También hizo énfasis en la importancia de prevenir accidentes que pueden tener consecuencias irreversibles para los conductores y sus familias.

Promueven uso de casco y regularización de motociclistas

Por su parte, la secretaria de Seguridad Ciudadana Municipal, María del Consuelo Cruz Galindo, señaló que el programa busca atender los riesgos relacionados con el uso de motocicletas mediante acciones de prevención, capacitación y concientización.

Además de promover el uso permanente del casco y los chalecos reflejantes, la estrategia contempla impulsar la regularización de los conductores mediante:

Obtención de licencia de conducir tipo D.

Registro de placas de las motocicletas.

Cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Tránsito.

Uso adecuado del equipo de protección.

Con estas acciones, el Gobierno de Irapuato busca fortalecer la cultura de prevención vial y reducir los riesgos para quienes utilizan motocicletas como medio de transporte cotidiano.