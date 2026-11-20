Irapuato, Guanajuato.- Irapuato es sede del Grand Slam de Taekwondo 2026, competencia nacional que reúne a los mejores exponentes de esta disciplina en México. El evento se desarrolla del 19 al 21 de noviembre en el Inforum, donde los atletas buscan demostrar su nivel y avanzar en el proceso de selección nacional.

Grand Slam reúne a los mejores taekwondoínes del país

Considerado uno de los encuentros más importantes del calendario nacional, el Grand Slam convoca a los 15 mejores atletas de México por categoría, en las modalidades de combate y poomsae (formas), tanto en las ramas varonil como femenil.

Las competencias incluyen las categorías infantil, cadete, juvenil y adultos.

El desempeño de los participantes permitirá evaluar su nivel técnico, táctico y competitivo. Además, los resultados serán considerados para determinar la continuidad de los deportistas dentro del proceso de selección nacional, rumbo a futuras competencias internacionales y a la representación de México.

Durante la inauguración, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó la importancia de recibir eventos deportivos de esta categoría y generar espacios para el desarrollo de los atletas.

“Yo les deseo que tengan una gran estancia en nuestro municipio y por supuesto, vamos a seguir trabajando para que vengan más eventos, más encuentros como este a nuestro municipio de Irapuato. Felicidades, chicas, chicos, échenle todas las ganas, échenle todo su esfuerzo”, manifestó.

Irapuato busca fortalecer el turismo deportivo

Por su parte, la directora de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato (CODE), Yendy Cortinas López, señaló que durante los tres días de actividades se recibirá a deportistas, entrenadores, directivos y representantes de asociaciones estatales.

Destacó que estos encuentros también generan movimiento para la ciudad y contribuyen a fortalecer el turismo deportivo en Guanajuato.

“Nuestro compromiso es claro, seguir impulsando al deporte, pero también trabajar de la mano para impulsar el turismo deportivo. Y hoy, pues a los taekwondoínes les pido que sigan compitiendo con respeto, con honor y con entrega total. Ustedes ya son el orgullo de nuestro país”, expresó.

Federación Mexicana de Taekwondo realiza actividades adicionales

Como parte de la agenda deportiva, la Federación Mexicana de Taekwondo también desarrolla diversas actividades en Irapuato.

Entre ellas se encuentran el Congreso de Presidentes de Asociaciones Estatales de Taekwondo, exámenes de cintas negras y el Preselectivo Clasificatorio Panamericano de pesos olímpicos.

Estas actividades complementan la programación del Grand Slam y reúnen a representantes de distintos sectores de esta disciplina.

Con la realización de este encuentro, Irapuato abre sus puertas al talento deportivo nacional y fortalece su apuesta por atraer competencias, impulsar distintas disciplinas y generar oportunidades para el desarrollo del deporte.